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Karayolunda aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşama tutunamadı

Manisa’nın Kula ilçesinde bisikletiyle kavşağa ters istikametten giren ve araç çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28 Haziran 2019 Cuma 20:45
Karayolunda aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşama tutunamadı

Manisa’nın Kula ilçesinde bisikletiyle kavşağa ters istikametten giren ve araç çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, Kula’da saat 15.00 sıralarında Egemen Kavşağında meydana gelmişti. Kazada 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, Uşak istikametine seyir halinde iken Egemen kavşağına yaklaştığında sol şeritten kavşağa girmek isterken, aynı yönde seyreden bir tıra çarpmaktan son anda kurtuldu. Aynı dikkatsizlik ile bisikletiyle Egemen Kavşağına ters istikametten giren çocuk, kavşaktan kontrolsüz çıkmasıyla birlikte Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Osman T. yönetimindeki 45 K 1961 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletin savrularak ağır yaralanan küçük çocuğa, ilk olarak yoldan geçen bir doktor müdahale etti, daha sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralı çocuğu Kula Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Burada yapılan tedavilerin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:45
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