Karayoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı Hakkari-Van karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Hakkari-Van karayoluna 15 km uzaklıkta Arslankaya Tüneli civarında çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yola düşen çığdan dolayı Hakkari-Van karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hakkari 114. Şube Müdürlüğüne bağlı karayolları ekiplerinin bölgeye intikal edip uzun çabalarından sonra Hakkari-Van karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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