Karayoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı
Hakkari-Van karayoluna çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.27 Ocak 2019 Pazar 23:22
Hakkari-Van karayoluna 15 km uzaklıkta Arslankaya Tüneli civarında çığ düşmesi sonucu onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Yola düşen çığdan dolayı Hakkari-Van karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.
Hakkari 114. Şube Müdürlüğüne bağlı karayolları ekiplerinin bölgeye intikal edip uzun çabalarından sonra Hakkari-Van karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
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