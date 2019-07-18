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Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu toplandı

SİİRT (İHA) – Siirt’te,Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu Vali Ali Fuat Atik Başkanlığında toplandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:34
Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu toplandı

SİİRT (İHA) – Siirt’te,Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu Vali Ali Fuat Atik Başkanlığında toplandı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Atik’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri katıldı.


Toplantının açılışında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personeli tarafından trafik güvenliğine ilişkin yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler, kurumlara düşen görev ve sorumluluklar ile ilgili bir sunum yapıldı.


Trafik işaret ve işaretçilerine uymanın yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Vali Atik, özellikle trafik ihlali yapan kim olursa olsun kamu, özel hiç fark etmez, cezai ve hukuki yaptırımların mutlaka işletilmesi gerektiğini söyledi. Trafik terörünün ancak tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla önlenebileceğine dikkat çeken Vali Atik, trafik uygulamalarında vatandaşlara devletin sıcaklığını, hoşgörüsünü iyi bir iletişim dili ile hissettirilmesinin önemine değindi. Vali Atik, kent merkezinde trafik akışının engelleyen olumsuzlukların ortadan kaldırılması yönünde de ilgililere talimat vererek, denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.


Toplantı, kurul üyelerinin de gündem maddeleri hakkında görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:34
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