Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Yetki belgesi sahiplerinin sayısal takograf ünitelerindeki verileri elektronik ortamda arşivleme ve bu veriyi ayda bir defa gönderme zorunluluğu 1 Ocak 2020'ye ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araç tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş gününü aşmayan ve taşıma yapılmayan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu düzenleme kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamayacak. Aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.



"C2, C3, K1, K3, L, M, N ve P" türü yetki belgesi sahipleri, yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadığını sorgulamakla yükümlü olacak.

Yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivleme ve bu veriyi ayda bir defa bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu, 1 Ocak 2020'ye kadar uygulanmayacak.

Yönetmelikle, hususi taşımacılık yapanlara verilen C1 belgesinin ücreti de 5 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.

Ayrıca düzenlemeye göre, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren taşıma işleri organizatörü yetki belgesi olan R türü yetki belgesinde yeni belge hazırlanmayacak, düzenlenmiş olanlar yenilenmeyecek.

Kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtlarını 30 Haziran 2021 tarihine kadar yönetmelikte belirlenen taşıtların yaşı ve cinsine ilişkin şartlara uygun hale getirmeleri gerekecek. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin taşıtları Bakanlıkça taşıt belgesinden resen düşülecek.

Ticari taşımacılığa ilişkin D4 yetki belgeleri, bakanlığın, seyahatin başladığı ve seyahatin bittiği illerde taşınacak yolcu bakımından arz-talep dengesi ile kullanılacak güzergah ve kalkış-varış noktaları ile o ildeki mevcut diğer taşımacıların trafik bakımından taşıma düzenini etkilemeyeceğine dair alacağı karara istinaden düzenlenecek.

Yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergahları dışına çıkmamak şartıyla, il içinde 22.01 ile 04.59 saatleri dışında yolcu taşıyamayacak.



- Diğer düzenlemeler

Bakanlığın, "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin işletme izin belgesi geçerlilik süresi, mevcut yüzer havuzlar için alınmış yüzer havuz işletme izni belgesi süresi ile kapsam dışı tesislerin ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya faaliyet izni gibi belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Tebliğde yapılan değişikliğe göre, tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri, kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi ile faaliyet gösterecek. Ancak, gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu 12 metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemlerinin idareden izin almak kaydıyla liman başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılmasına ilişkin hüküm iptal edildi.



Bakanlığın Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin yürürlük tarihinin de 1 Ocak 2019'dan 1 Temmuz 2019'a uzatıldığı belirtildi.