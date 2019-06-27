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Karayollarından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü:- "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacaktır"

27 Haziran 2019 Perşembe 16:42
Karayollarından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" açıklaması

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacağı bildirildi.

KGM'den yapılan açıklamada, FSM Köprüsü'nde bugün bakım çalışmalarına başlandığı hatırlatılarak, bazı medya organlarında bu çalışmaların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapılacağı ve şeritlerin kapatılarak trafik akışının etkileneceğine dair haberler yer aldığı belirtildi.

"Sadece FSM Köprüsü'nü kapsayan bu çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yeniden açıklama yapma gerekliliği doğmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, bu kapsamda, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, üç vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların 17 Ağustos'ta bitirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki (güney platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu işler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma olmayacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:42
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. bakım çalışması
  3. FSM
  4. KGM

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