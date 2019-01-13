Karayollarında durum 13 Ocak Pazar Karayolları Genel Müdürlüğü bülteni

Seyahat etmek isteyen vatandaşlar karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. Hangi bölgelerde yol yapım ve onarım çalışması olduğunu, hangi yerlerde karayolları araç trafiğine kapalı hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor merak ediliyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu habeleri…

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolunun Buca Kavşağı-Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl yolundan izin veriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yoluna dikkat

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanırken, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon Gümüşhane İl Sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle, Menemen-Aliağa-yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesinden dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.