Bugün hangi yollar kapalı veya açık | Karayolları yol durumu son dakika

Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı nedeniyle karayollarında son durum merak araştırılıyor. bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor merak ediliyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu haberleri…

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Hekimhan'da 7, Arapgir'de 5, Doğanyol'da 4, Battalgazi ve Akçadağ'da 2'şer ve Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Ulaşım sağlanamayan 35 mahallenin toplam 506 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, ve Sincik ilçelerinde 45 köy ile 93 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi. Gerger ve Sincik belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde kapanan yolları açmaya çalışırken, diğer yandan da buzlanmaya karşı yolları tuzlamaya başladı. Kahta-Sincik Karayolu Cendere Köprüsü mevkisinde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Kapalı yollardan dolayı taşımalı eğitim gören Sincik ilçesinde 9 köy ve mezrada yaklaşık 150 ve Gerger ilçesinde ise 120 öğrencinin eğitimlerine devam edemediği bildirildi.

Buzlanma nedeniyle Bolu istikametine ulaşım durdu

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında bulunan D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Aslanlar mevkisindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametinde ulaşım durdu. Araçların, İstanbul ve Ankara istikametine gidişlerine de izin verilmezken, bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ağır tonajlı araçların karayoluna çıkışlarını belirlenen bazı noktalarda engelleyen polis ekipleri, yaşanan hasarlı kazalara da müdahale ediyor. D-100 karayolunun Eskipazar ilçesi Kemikli rampaları geçişi ile Aslanlar mevkisindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametinde duran ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla normale döndü.

TIR geçişlerine izin yok

Aksaray'da gece etkisini gösteren ve halen devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 20-40 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Aksaray'ı Nevşehir'e bağlayan karayolunda, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bekleyen polis ekipleri, TIR ve kamyonları yol kenarında güvenlik şeridine park ettirerek bekletiyor. Ekipler, kış lastiği takılı olmayan otomobillerin de geçişlerine izin vermiyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.