Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi komisyonda

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Siz lakabı 'beton Ekrem' olan birini İstanbul'a layık gördünüz. Sayın Binali Yıldırım, bizim İstanbul'a verdiğimiz değerin göstergesidir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'i gözaltına almak kolay. Kaçak gökdelen dikip haksız kazanç elde eden müteahhitleri ve buna göz yuman yetkilileri gözaltına almak için ne bekleniyor? Kanuna aykırı, iş sağlığı güvenliği olmayan, işçilerin parasını elden ödeyerek vergi kaçıran müteahhitlere neden işlem yapmıyorsunuz?" ifadesini kullandı.



Teklifin, Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanmasına ilişkin maddesine ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Muş, milletvekilleri tarafından "gelire göre ceza alınması" önerilerinin ifade edildiğini belirterek, "Bu öneriler değerlendirilebilecek öneriler. 'Geliri 2 bin lira olan kişinin kırmızı ışıkta ödeyeceği ceza 108 lira ise geliri 20 bin lira olan ona göre ödesin.' Mecliste çalışalım, üzerinde müzakere edelim. Uygulamadaki zorlukları ya da kabiliyetimizi ilgili kolluk kuvveti getirsin, tartışalım üzerinde." dedi.

İstanbul'da deprem riskine ilişkin konuşmaların yapıldığını anımsatan Muş, bununla ilgili çalışmaların yapıldığını anımsattı. Muş, İstanbul'da ekonomik ömrünü doldurmuş veya doldurmaya yaklaşmış binaların yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Depreme dayanaklı hale getirilmesi gerekiyor. Buna hiç kimse itiraz edemez. Bu Türkiye'nin özellikle İstanbul'un ve hepimizin karşı karşıya kaldığı ortak bir sorun." diye konuştu.

Konunun partiler üstü bir mesele olduğunu ve yaklaşan bir tehlikenin bulunduğunu dile getiren Muş, "Pek çok alanla alakalı deprem riskimiz mevcut. Bu dönüşümü İstanbul'da gerçekleştirmemiz lazım. Siyasi partilerin propaganda aracının ötesinde bir mesele. Hepimizin bu noktada çaba sarf etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu noktada bizim parti olarak görüşümüz çok nettir." dedi.

"Başkasını bulamadınız mı Başbakanı gönderiyorsunuz İstanbul'a." şeklinde değerlendirmelerin olduğunu dile getiren Muş, "İstanbul'a ne kadar değer verdiğimizin göstergesidir. Başbakanlık yapmış birini aday gösteriyoruz. Siz kimi gösterdiniz? Az önce betonlaşmadan bahsediyorlardı. Ekrem İmamoğlu'nu bir sorun Beylikdüzü'nde, 'beton Ekrem' derler ona. Siz lakabı 'beton Ekrem' olan birini İstanbul'a layık gördünüz. Sayın Binali Yıldırım, bizim İstanbul'a verdiğimiz değerin göstergesidir." dedi.

Teklifin Boğaz öngörünüm çizgisinde herhangi bir oynama yapmadığının altını çizen Muş, şöyle devam etti:

"O zaten belirlenmiş. Onu değiştirmiyoruz. Sadece onun içerisinde kalan alanların yapı kaydına müracaat etmesini tanımlıyoruz. Bölgeleri tanımlıyoruz, burada yaşayan insanlar, bu bölgedekiler müracaat edebilirler. Tamamını açmıyoruz ki Boğaz koruma altında kalabilsin diye. Genişleme yok.

Taksitlendirmeyle alakalı da şunu söyleyeyim; bu, yürütmenin bir meselesi fakat bendeki bilgi, Bakanlığın bu noktada bir çalışma yürüttüğüdür ama hayata geçirip geçirmeyeceği, ne ölçüde geçirebileceğini bilmiyorum."

- "310 bin farklı plakaya ceza kesilmiş"

Muş, cezalı köprü geçişiyle ilgili 24 bin 744 tebligatın ödemesinin yapıldığını, bu kapsamda 19 milyon 922 bin liranın vatandaşa iade edileceğini bildirdi.

2017 yılı için 310 bin farklı plakaya ceza kesildiğini kaydeden Muş, "2018 ile alakalı tebligatlar netleşmediği için ortada sayı yok. Farklı plaka ancak bunlar birden fazla geçiş yapmışlar." dedi.

- Kabul edilen maddeler

Öte yandan teklifin, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezaların 2019'da artırılmaması ve cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmamasını düzenleyen maddesi müzakerelerin ardından kabul edildi.

Teklifin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmesi yasak olan araçlarla ilgili maddesi de kabul edildi.

Buna göre, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.



