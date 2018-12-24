Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi komisyonda

TBMM (AA) - Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP ve HDP ile AK Parti milletvekilleri arasında Metin Akpınar tartışması yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kanun teklifinin, seçimlere müdahale olduğunu açıkça gösterdiğini savundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, henüz açıklanmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağını söyleyen Bekaroğlu, "31 Mart'ta yapılacak seçimlere şimdiden şaibe karışıyor. Meclis Başkanı geliyor diyor ki 'Cebimde seçim rüşvetleriyle geliyorum. Böyle bir gücüm var.' Bu, doğru bir şey değil." dedi.

Teklifin, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, ödeyenlere iade edilmesini öngören maddesini hatırlatan Bekaroğlu, "Bununla ilgili düzenlemeler neden şimdiye kadar yapılmadı? Bu bir seçim rüşveti ya da seçim hediyesidir. Rüşvet alan da veren de melundur." ifadelerini kullandı.

- Komisyonda Metin Akpınar tartışması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik bir seçim yatırımıyla karşı karşıyayız. Hedef İstanbul. İstanbul'la ilgili kaybedileceğine dair büyük bir korku var. Anketler de bunu gösteriyor." dedi.

Metin Akpınar'ın, dün "Cumhurbaşkanının talimatıyla apar topar gözaltına alındığını" öne süren Paylan, "O video bir demokrasi çağrısıdır. Metin Akpınar bir uyarı yapmıştır." diye konuştu.

Bu sırada AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Uyarı yok, talep var talep." karşılığını verdi. Bunun üzerine HDP, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Mecliste, bu çatı altında böyle konuşmanızı esefle kınıyorum. Biz neredeyiz Sayın Paylan? Bu konuşmayı nerede yapıyorsunuz? Milletin Meclisinde demokrasiyi savunacağınız yerde konuştuğunuz şeylere bakın. Meclisimizde çok talihsiz bir an. Darbeyi savunamazsınız burada." ifadelerini kullandı.

Paylan, "Sanki bu ülkede hiç darbe olmamış, hiç darbe girişimi olmamış gibi konuşuyoruz. Lanet olsun darbelere. Metin Akpınar'ın konuşmasını dikkatle dinleyin." dedi.

Paylan'ın konuştuğu sırada, AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir'in tepkisini sürdürmesi üzerine komisyonda tansiyon yükseldi.

- "Metin Akpınar'lar yüzünden darbe oluyor"

Paylan, "Bir sus da konuşmamı yapayım." dedi. Aydemir ise "Niye susacakmışım, burada darbeyi savunamazsınız. Metin Akpınarlar yüzünden darbe oluyor. Uyanın. Ne konuştuğuna bak." karşılığını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu da "Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu mahkemeye gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum." dedi.

Komisyon Başkanı Sürayya Sadi Bilgiç, "Sayın Paylan kendi düşüncelerini ifade ediyor. Hepiniz söz alabilirsiniz. Ne darbe dinamiklerini ne Metin Akpınar'ın ne Müjdat Gezen'in söylediklerini ne de yargının bununla ilgili açmış olduğu yargılama, kovuşturma sürecini konuşuyoruz." diyerek milletvekillerini uyardı.

Garo Paylan'ın, "Ben darbe olacak derken siz gülüyordunuz. O darbe gece 3'te olsaydı hepimiz yan yana işkence görüyorduk. Bu bağırmakla darbe durdurulmaz." demesi üzerine Uğur Aydemir, "Metin Akpınar'ı bu çatı altında kimse hoş göremez. Sizin gibiler yüzünden darbe oluyor." ifadesini kullandı.

Bu sırada ayağa kalkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Aydemir'e, "Böyle bir faşist düşünce olabilir mi? Bu diktatör düşünceyi kınıyoruz." karşılığını verdi.

- Tanal ve Aydemir arasında gerginlik

Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, birleşime 5 dakika ara verdi. Verilen arada da tartışma bir süre devam etti.

Arada CHP İstanbul Milletvekili Tanal ile AK Parti Manisa Milletvekilli Aydemir birbirinin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri ikiliyi ayırdı. Bu sırada Tanal ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

Aranın ardından Bekaroğlu, Ünal'ın kendilerine küfrettiğini savunarak özür dilemesini istedi.

Komisyon Başkanı Bilgiç, milletvekillerini uyararak görüşmelere devam edilmesini istedi.

Komisyonda, kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.