Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi Genel Kurulda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, RTÜK'ün, Fox Tv ve Halk Tv'ye verdiği cezalarla ilgili tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri sürüyor.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, görüşmeler sırasında yerinden söz alarak, RTÜK tarafından, Fox Tv'ye 1 milyon, Halk Tv'ye 80 bin lira para cezası; Fox Tv'deki akşam haberlerine üç kez, Halk Tv'deki programa beş kez yayın durdurma cezası verildiğini söyledi.

Bilgen, "Bu tablo, doğrudan muhalefeti engelleme, medyayı baskı altına alma olarak yorumlanabilecek bir uygulamadır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, RTÜK'ün bir yıl öncesinden şikayet edilmiş programlarla ilgili karar vermediğini ifade ederek, "RTÜK'ün böyle apar topar bir karar vermesi Cumhurbaşkanının talimatına uymak değil de nedir? RTÜK üyelerini iş ahlakına davet ediyorum." diye konuştu.

RTÜK üyelerinin TBMM tarafından seçildiğini, bir kimsenin "kapı kulu" olmadığını dile getiren Altay, "Bana da bunun için dava açabilir. Hatta RTÜK, 'Hiçbir televizyonda Engin Altay'ın Mecliste yaptığı konuşmalar gösterilmeyecek.' de diyebilir. Demezlerse Allah belalarını versin. Böyle bir şey kabul edilemez. Burası muz cumhuriyeti değil." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaşadığı tartışmayı anımsatan Altay, "Dün yine hazret kükrüyor, 'Bunun hem tazminatı olacak hem cezası olacak.' diyor. Bir Cumhurbaşkanı bu lafları edecek ve burada arkadaşlar, 'Türkiye'de tıkır tıkır demokrasi var.' diyecek. Siz bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz?" dedi.

"Ne Özgür Özel'i ne de bir başkasını susturmaya Tayyip Erdoğan'ın gücü yetmez, yetmeyecek." diyen Altay, şöyle konuştu:

"Milli Savunma Bakanının, bir milletvekiliyle polemiğe girmesi yanlış. Sayın Özel hakaret etmemiş, doğruları söylemiş. Hal böyleyken Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açmakla, Halk TV'ye ve Fox Tv'ye böyle cezalar, yayın durdurmalarla Türkiye'nin susturulacağı zannediliyorsa, tek tük kalmış yandaş olmayan medyanın bu şekilde susturulacağı, muhalefetin bu şekilde sindirileceği zannediliyorsa vallahi de sinmeyeceğiz billahi de sinmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'de olup biteni milletle paylaşmaya, haksızlıklara karşı durmaya, eğriye eğri demeye devam edeceğiz. Öyle tazminatla, kapanma cezasıyla, para cezasıyla Erdoğan'dan korkacak bir tek CHP'li yok."

- "Kendi içinizde korktuğunuz için..."

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, RTÜK'ün, kanunların kendisine imkan verdiği yaptırımları uyguladığını ifade etti.

"Niye acaba hak kullanmak sadece muhalefete ait bir şey?" diye soran Zengin, "Siz bir kamyon laf aktaracaksınız, bakana hakaret edeceksiniz, fakat bakan kendi hakkıyla alakalı hukuken bir savunmaya geçtiğinde bunu suç addedeceksiniz. Bunu kınıyorum. Sizin kendi beğendiğiniz fikirdeki hakimler, savcılar karar verirse güzel ama başka türlü, beğenmediğiniz karar olursa yerden yere vuruyorsunuz." diye konuştu.

Hukuka güvendiklerini belirten Zengin, demokrasinin, hem muhalefete hem iktidara lazım olduğunu söyledi.

Zengin, "Bence kimse korkmasın, bu ülkede korkarak siyaset yapan da bu Mecliste kalmasın. Biz de hiçbir şeyden korkmuyoruz. Korkanlara zaten bu millet asla prim vermez. Ancak madem korkmaktan bahsediyorsunuz, bence dönüp kendi içinize bakın; kendi içinizde korktuğunuz için doğru adamları aday yapmaktan korkuyorsunuz, konuşturmaktan korkuyorsunuz. Önce kendi içinize bakın bize nutuk çekerken." sözlerini sarfetti.

Zengin'in bu sözlerine Altay, "Bizim adaylarımızdan çok erken korkmaya başladınız, bizim kimi aday göstereceğimize de karışın da tam olsun." karşılığını verdi.



Özlem Zengin, "Sayın Özel'in tavrı, üslubu insanı hakikaten çileden çıkaracak kadar ağır hakaretler içeriyordu." dedi.

- "Korkularla hayatımızı yönetmiyoruz"

Zengin, kimsenin adayını belirlemek istemediklerini dile getirerek, adil bir yarıştan yana olduklarını vurguladı.

Girdikleri bütün yarışları "eze eze kazandıklarını" ifade eden Zengin, "İstanbul'u da çok iyi bilen birisiyim; kimi getiriyorsanız getirin, zaten biz Allah'ın izniyle, çalışarak kazanacağız. Ama karar verirken sizin düşünce mekanizmalarınızda korku var. Biz korkularla hayatımızı yönetmiyoruz. Siyaseti korkuyla değil cesaretle yapıyoruz; size de tavsiyemdir." diye konuştu.

Altay'ın, "Konuşan Türkiye'den korkmasına gerek yok. Tayyip Erdoğan korkacaksa susan Türkiye'den korksun, millet susuyor şimdi. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Türkiye'de bir korkan var; sokağa 3 bin kişiyle çıkan, 3 bin polissiz bir yere adım atmayan... Meclise bin polis, 5 helikopterle gelen Erdoğan'dır korkan." sözlerine, Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ve sadece Allah'tan korkar, bu kadar." karşılığını verdi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, önerge işlemlerine geçildi.