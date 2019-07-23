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Karayolları lojmanlarında yıkım çalışması

Adıyaman Belediyesi, devraldığı yeni Adliye binasının yanında bulunan karayolları lojmanlarında yıkım çalışmalarına başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:48
Karayolları lojmanlarında yıkım çalışması

Adıyaman Belediyesi, devraldığı yeni Adliye binasının yanında bulunan karayolları lojmanlarında yıkım çalışmalarına başladı.


Adıyaman’a yeni yeşil alanlar kazandırmak için şehrin en güzel yerlerinde bulunan kurumlara ait eski yapıları imzalanan protokollerle alarak yeşil alanlara çevirmeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi, bu yerlerden bir tanesi olan karayolları lojmanlarında yıkım çalışmalarına başladı.


Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Atatürk Bulvarı yeni adliye binası yanındaki lojmanı sosyal tesis yaparak halkın hizmetine sunmak için aldıklarını söyleyen Adıyaman Belediyesi yetkilileri, imzalanan protokol karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki lojman alanında yıkım çalışmalarını gerçekleştirdiğini dile getirdi.


Bu alana karşılık Adıyaman Belediyesi olarak daha önce Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman 87. Şube Şefliği içerisine 10 daireden oluşan yeni lojman yaptıklarını da hatırlatan yetkililer, karşılığında alınan yeni yerin yıkım işlemlerini tamamladıktan sonra kısa süre içerisinde sosyal tesis çalışmalarına başlayacaklarını müjdeledi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:48
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