Karayolları Kars’ta yollara yama atıyor Kars’ta kış şartlarından dolayı bozulan şehir içi yollarının bazı kesimlerine Karayolları 18.

Kars’ta kış şartlarından dolayı bozulan şehir içi yollarının bazı kesimlerine Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yama atılıyor.

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınması ile birlikte kış mevsiminden dolayı bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Şehir içinde bozulan yolları rotmiks (asfalt yama) malzeme ile onaran ekipler çukurları dolduruyor.

Belediyenin yerine Karayollarının yamaları doldurması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışmaların havaların sıcaklık duruma göre devam edeceği öğrenildi.

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