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İşte teröristbaşı Karayılan ve Bayık'ın telsiz konuşmaları

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı süren operasyonda 20 geçici üs kuruldu. Bu arada Kandil’deki PKK elebaşları Karayılan ve Bayık’ın şifreli konuşmaları ortaya çıktı.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:14
İşte teröristbaşı Karayılan ve Bayık'ın telsiz konuşmaları

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 Mart’ta başlattığı Kuzey Irakoperasyonu hız kesmeden sürerken kurulan geçici üs sayısı dokuz artışla 20’yi buldu. TSK unsurlarının bölge içinde ilerleyişi terör örgütünün yönetiminde paniğe yol açıyor.

Kandil Dağı’nın çoğunlukla İran tarafında hareket ettikleri değerlendirilen elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın şifreli telsiz konuşmaları da istihbarat birimleri tarafından kaydedildi. İki ismin, örgütün ‘ön cephe’ olarak adlandırdığı yerlerdeki alt kademe teröristleri suçlayıp, tehdit ederek, “Gereken direnci gösteremiyorsunuz. Hiç direnemiyorsunuz. Çok sayıda mevzi kaybettik. Kandil düşerse, her şey biter” dedikleri tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, TSK’nın üs kurarak kalıcı hale geldiği yerlerden çekilen terör örgütü PKK’nın ciddi düzeyde maddi kayba uğradığına da dikkat çektiler. Bölgedeki köylülerden başta ‘sözde yol ve hizmet vergisi’ adı altında düzenli haraç toplayan örgütün, bu gelir kapısının da kapanmaya başladığı bildirildi. 

87 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK geçen hafta PKK’nın Türkiye içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlarda 87 teröristi etkisiz hale getirmişti. Operasyonlarda, 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek gibi çok sayıda silah ele geçirilmişti. TSK, dün de Kuzey Irak’ta Sinat, Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında PKK hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 07:14
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  4. kandil
  5. TSK
  6. terör örgütü
  7. K.Irak

YORUM YAZ

  • 67867820 sa önce
    döktüğünüz kanların hesabı sorulmayacak mı sandınız
  • Yunus16Yunus1620 sa önce
    ABD YENİ PLANLARI İÇİN, YAKINDA ELİ KOLU BAĞLI BİZE TESLİM EDER. BU OYUNA GELMEYELİM. CESETLERİNİ AKBABALAR YESİN. SAKIN HA İMRALI YA GETİRİP BESLEMEYİN. BUNU KİMSEYE ANLATAMAZSINIZ. BELEDİYE SEÇİMLERİ TEPETAKLAK GİDER. ABD, RUSYA, İSRAİL TERÖRİST BAŞLARINI CANLI YAKALAMIYOR. BİZ SALAKMIYIZ APTALMIYIZ CANLI GETİRİYORUZ.
  • Ax111Ax11120 sa önce
    İlk defa doğru bir laf sarf etmişler. Kandil düşecek siz de biteceksiniz. Daha doğrusu da sizle beraber sizi köpekler gibi kullananlar bitecek.
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