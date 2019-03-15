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"Karayılan ile Bayık hayvanının burnundan getirmezsek namerdiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (1):"O, 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda da onları taciz eden, tecavüz eden o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz"- "Sınırlarımızın hemen yanı başında hem Afrin hem de Fırat Kalkanı bölgesinde bizim evlatlarımız, öğretmenimiz, doktorumuz, hemşiremiz, hakimimiz, savcımız, polisimiz, jandarmamız, kaymakamımız, Mehmetçik'imiz, 'Allahuekber' diyen imamımız var. Biz, büyük bir milletiz. Bu ülkeden korktukları şey, tam da budur"

15 Mart 2019 Cuma 21:53
"Karayılan ile Bayık hayvanının burnundan getirmezsek namerdiz"

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O, 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda da onları taciz eden, tecavüz eden o Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz." dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Soylu, birilerinin kardeşi kardeşe düşürmeye çalıştığını, on yıllardır Türkiye'nin, Türk milletinin üzerine oynadığını ama vatandaşların her zaman oyun oynayanlara ders verdiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük ve zengin bir ülke olmasının istenmediğini belirten Bakan Soylu, "Bu millet, terörden, anarşiden çok çekti. Ne zaman bir şeye sevinsek hep kursağımızda bıraktılar. Bu milletin sevinmesini hiçbir zaman istemediler." diye konuştu.

Soylu, "İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız" diyenlere Türk milletinin "Biz hem iktidar, hem muktediriz" dediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiç yakamızdan düşmediler. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5-4'tü bu ülkede. Türkiye ne güzel, salına salına yukarı doğru gidiyordu. IMF ile bağımızı koparmıştık. Alnımız ak, yükselen bir Türkiye ortaya koymuştuk. Benim ülkem 100 milyar dolarlık yatırımı bir çırpıda yapabilme kabiliyetini gösterdi. 'Türkiye nasıl böyle olur' diye çıldırdılar. Hemen Gezi olaylarını başlattılar ve faiz 11 puana çıktı. Sonra 12, 13, 14, 15 oldu. Aynısını 28 Şubat'ta yaptılar. 'İrtica' deyip bankalardan 53,5 milyar dolar hortumladılar. Gezi olaylarının da bu ülkeye 150-200 milyar dolar arası maliyeti oldu. Hiç acımadılar Türkiye'ye."

Süleyman Soylu, Türkiye'nin "yapamazsınız" denilenlerin hepsini Türk milleti sayesinde yaptığını aktararak, şöyle devam etti:

"Amerika, Avrupa gibi gittiğimiz yerlerde açlık, susuzluk, yokluk, yoksulluk oluşturmadık. Ne biz ne de mirasını taşımaktan onur duyduğumuz o koca Osmanlı Devleti oluşturdu. Şimdi sınırlarımızın hemen yanı başında hem Afrin hem de Fırat Kalkanı bölgesinde bizim evlatlarımız, öğretmenimiz, doktorumuz, hemşiremiz, hakimimiz, savcımız, polisimiz, jandarmamız, kaymakamımız, Mehmetçik'imiz, 'Allahuekber' diyen imamımız var. Biz, büyük bir milletiz. Bu ülkeden korktukları şey tam da budur."

- "Burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz"

Soylu, zayıflık ve tembelliğin Türk milletine yakışmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü, kudretli, kuvvetli olmalıyız. Bana kızıyorlar, 'Süleyman Soylu çok sert konuşuyor' diye. Ne demişim? Kadın çıkacak, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyerek diyecek ki; 'Ben sırtımı PYD, PKK, YPG'ye dayadım. Ne diyeceğiz yani? Sırtını mı sıvazlayacağız? 'Aferin, iyi yapmışsın' mı diyeceğiz? Ne demişim? Kötü bir şey dememişim ki. Ne dedik ona? 'Sana 4 tane duvar verdik, istediğin duvara, hangisine dayarsan daya'. Bu ülke, sadece yer üstündekilerin ülkesi değildir. Bu ülkede aynı zamanda bizden daha fazla hakkı olan yerin altındakilerdir.

Bu ülke için çalışanlar, çırpınanlar, 6 aylık kundaktaki bebeğini vatan, bayrak, namus, ezan diye kokusunu almadan giden evlatlar, bir ayağını, elini patlamada bırakıp da 'Allah'ım bu ülkenin bana tekrar ihtiyacı olursa bu ihtiyacını bana gördür ne olursun' diye dua eden insanlar var. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu PKK'nın hayvanları, 13-14 yaşındaki, annesinin saçını okşama yaşındaki çocukları alıp dağa götürdü. Orada onlara tecavüz ettiler. Fiziklerine göre kimine pantolon, kimine etek giydirdiler. Teslim olanlar anlattılar hangi iğrenç, hangi hayvani işleri yaptıklarını."

Bakan Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya elini uzatacak, merhametini ortaya koyacak, şefkat gösterecek bir iyilik medeniyeti olduğuna dikkati çekerek, "O, 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda da onları taciz eden, tecavüz eden o Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:53
  1. Eskişehir
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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