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Karayazı’da eğitime kar tatili

Erzurum’un Karayazı ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla eğitime gün süreyle ara verildi.

17 Mart 2019 Pazar 22:30
Karayazı’da eğitime kar tatili

Erzurum’un Karayazı ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla eğitime gün süreyle ara verildi.


Karayazı’da etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda, 18 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.


İlçede ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:30
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