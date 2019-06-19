0553 313 94 23

Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı

IHAAW104643-ASA/19-06-2019- Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı(Fotoğraflı)Mehmet BarlasMUĞLA (İHA) - Fethiye’nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı

IHAAW104643-ASA/19-06-2019- Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı(Fotoğraflı)Mehmet BarlasMUĞLA (İHA) - Fethiye’nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün hızlı ve uyumlu çalışması sonucu kaza ucuz atlatıldı.Yaz aylarında onlarca teknenin yerli ve yabancı turistleri geziye çıkardığı Fethiye’de bir tekne kazası ucuz atlatıldı. 26 metre boyunda 8 metre genişliğindeki Easy Riders isimli tur teknesi, Fethiye’ye dönüş yolu üzerindeki Tavşan Adası açıklarında karaya oturdu. Kendi kendine kurtulamayan teknede ki turistler büyük panik yaşarken kaptan hemen yardım istedi. Fethiye’deki KIYEM 5 isimli can kurtarma botu hemen harekete geçerken 36 turist teknenin batma ihtimaline karşı hemen tekneye alındı.Tekne ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından çekilerek kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu gerçekleşen kurtarma operasyonu devletin iki kurumunun başarısını ortaya koydu.(MB-Y)19.06.2019 10:48:27TSINNNN

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arayıcı, Sarıfakı ile döner sermayeleri görüştü
    1. Arayıcı, Sarıfakı ile döner..
    2. Çeşmeli avukatlar, emektar adliye..
    3. Ekonominin kalbi burada atıyor
    4. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Çevre dostu..
    5. Yörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu..
    6. Huzur ortamının mimari Mehmetçik’e..
    7. Eski Başkan Platini hakkında karar..
    8. Talas’ta stratejik plan çalışması
    9. Oyun salonunda 15 gün arayla iki soygun
    10. Traktör kazasında yaşlı çift öldü
    11. FETÖ’den aranan kadın savcıya teslim..
    12. Aksa Jeneratör Afrika Enerji Formuna..
    13. Sağlık ve sosyallik bu kursta
    14. Seydişehir’de kavşak ve refüjler..
    15. İstanbul'da DHKP/C'ye operasyon!..
    16. İSG sınav sonuçları açıklandı
    17. "Göztepe ve Altınordu, Bornova'da..
    18. Fotoğraf yarışması ikincisi Zonguldak..
    19. Teröristlerin yola tuzakladığı telsiz..
    20. Mehmet Savurgan: "Onurlu mücadelesinin..
    21. ABD'li iş insanı Oxford Üniversitesine..
    22. Şanlıurfa’da doktorlara onkolojideki..
    23. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    24. İsrail Batı Şeria'da Filistinli aileye..
    25. Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki..
    26. TDV yurtlarına yoğun ilgi
    27. Falken'in desteklediği Grinchuk,..
    28. 12 yaşındaki çocuk cami silerken..
    29. İngiliz gazetesinden Mursi’ye 20..
    30. Vali Güzeloğlu: “Zayıf, eksik..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz