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Karaya oturan geminin mürettebatı kendi imkanlarıyla kurtulmayı bekliyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Litvanya bandralli kuru yük gemisinde bulunan mürettebat bölgeye sevk edilen ekiplerden yardım istemedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
Karaya oturan geminin mürettebatı kendi imkanlarıyla kurtulmayı bekliyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Litvanya bandralli kuru yük gemisinde bulunan mürettebat bölgeye sevk edilen ekiplerden yardım istemedi. Geminin karaya oturduğu alan havadan görüntülendi.


Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Sahili Dikili mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak Ereğli Limanı’nından hareket edip Tuzla Limanı’na gitmek isteyen Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, fırtına sebebi ile sürüklenerek karaya oturdu. Babalı Sahili’ne yaklaşık 100 metre açıkta geminin karaya oturduğu bilgisini alan Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, gemide bulunan mürettebatla irtibat kurdu. 8 kişinin olduğu gemi ile irtibat kuran ekipler, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yardım istemediklerini kaydetti.



Karaya oturan geminin olduğu bölge havadan görüntülendi


Gemideki mürettebatın yardım çağrılarını kabul etmemesi üzerine sahilde geniş güvenlik önlemleri alan ekipleri, 14 metre, genişlik, 89 metre uzunluğundaki 4 bin 448 ton yük taşıma kapasiteli gemide yaşanabilecek olası bir olumsuzluğa müdahale edebilmek için bölgede nöbette bekliyor. Gemide bulunan mürettebatın hava şartlarının normale dönmesi sonrasında geminin karadan kalkmasını beklediği öğrenilirken, geminin karaya oturduğu bölge havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
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