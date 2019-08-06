0553 313 94 23

Karavanıyla Türkiye’yi geziyor

Arabasının arkasında takılı karavanıyla Türkiye’nin birçok yerini gezen emekli Fransızca öğretmeni Lütfü Yeni, eşi ve kızıyla Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Marmara turuna çıktı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:41
Karavanıyla Türkiye’yi geziyor

Arabasının arkasında takılı karavanıyla Türkiye’nin birçok yerini gezen emekli Fransızca öğretmeni Lütfü Yeni, eşi ve kızıyla Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Marmara turuna çıktı.


Düzce Akçakocalı emekli Fransızca öğretmeni Lütfü Yeni, eşi Nuran ve kızı Ayşe ile birlikte aracının arkasında takılı karavanıyla çıktığı Marmara turu kapsamında Malkara ilçesinde mola verdi.


Daha önce de Türkiye’nin bir çok yerine yolculuk yaptıklarını ifade eden Düzceli gezgin Lütfü Yeni, “3 Haziran tarihinde Düzce Akçakoca’dan Trakya ve Marmara kıyılarını gezmek için yola çıktık. İstanbul boğazını geçip Trakya’ya vardık ve Karadeniz kıyıları, Bulgar sınırını gezdik. Daha sonra Edirne’ye geçtik. Oradan da gezerek, Malkara’ya geldik.


Amacımız, Trakya’yı gezip, görmek ve tanımak. Bunun yanında da görmediğimiz ülkemin Marmara kıyılarını da gezmek. Böylece Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının yanı sıra Marmara kıyılarını da gezmiş olduk. Ayrıca Malkara halkının misafirperverliğine memnun kaldık” dedi.



"Karavanla gezmek ayrı bir renk"


Karavan ile yolculuğun keyifli olduğunu ifade eden Lüftü Yeni, “Karavanla gezmek ayrı bir renk. Bazı insanların bunun maddi zorlukları olduğunu zannediyor ama tek fark gittiğimiz yol boyunca yaktığımız mazot. Bunun dışında bir fark yok” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Berge’den yerel esnafa destek çağrısı
    1. Başkan Berge’den yerel esnafa destek..
    2. Iğdır Üniversitesi ile Tebriz..
    3. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü,..
    4. Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den..
    5. Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. Çarşamba’da uyuşturucu operasyonları
    8. İl Sağlık Müdürlüğü’nün banka maaş..
    9. Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı..
    10. 3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya..
    11. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    12. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    13. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    14. 8 aydır imamı olmayan köy
    15. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    16. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    17. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    18. Tek bacağıyla hacca koştu
    19. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    20. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    21. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    22. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    23. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    24. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    25. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    26. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    27. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    28. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    29. Borsa, güne yükselişle başladı
    30. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'