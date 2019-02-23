Karatepelilerden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin temsilcileri ile bir araya geldi.

Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Derneğin başkanlık görevini üstlenen Yaşar Saffet Özcan, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Ataç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Ataç, “Tepebaşı’ndaki hemşeri dernekleri ile ile dirsek temasımız sürekli olarak devam ediyor. Her fırsatta onlarla bir araya gelmeye gayret ediyorum. Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni yönetimine de görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullanırken, Dernek Başkanı Özcan da Başkan Ataç’a ilgisinden dolayı teşekkür ederken çalışmalarında da başarılar diledi.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.