Karatede sezon Paris'te başlıyor - Karate Milli Takımı, 2019 sezonunu Karate 1 Premier Lig'in Paris etabıyla açacak- Organizasyonda 8 kadın ve 12 erkek milli karateci madalya mücadelesi verecek



ANKARA (AA) - Karate 1 Premier Lig'de sezonun ilk ayağına Fransa ev sahipliği yapacak. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2019 sezonunu Fransa'nın başkenti Paris'te açacak. Dünya Karate Federasyonunun her yıl düzenlediği ve 2019'da yedi etaptan oluşacak Karate 1 Premier Lig'de, sezonun ilk ayağı Fransa'da düzenlenecek. Karate Milli Takımı, 25-27 Ocak tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek organizasyonda 8 kadın ve 12 erkek sporcuyla mücadele edecek.

82 ülkeden 776 karatecinin katılacağı müsabakalarda 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları arasında yer alan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

- Kadınlar



Ferdi kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu, Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu



- Erkekler

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Mehmet Yakan, Emre Vefa Göktaş

Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Erkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran



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