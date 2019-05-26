Karateciler iftar sonrasında buluştu

Bayburt’ta karate takımı sporcu ve aileleri iftarda buluştu.

Ramazanın bereketini ve feyzini iftar sofralarıyla bütünleştirdiklerini ifade eden Karate Milli Antrenörü ve hakemi İdris Gürbüz, “Ramazan olması dolayısıyla hem ailelerle tanışmak hem de dayanışma örneği sergilemek için böyle bir program tertip ettik. Bu programları da bundan sonraki ramazanlarda da devam ettireceğiz" dedi.