Karate 1 A Serisi yarın Kanada'da başlayacak

ANKARA (AA) - Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, yarın Kanada'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Montreal kentinde 23 Haziran'da sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 13 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları için puan veren organizasyona 79 ülkeden 760 karateci kayıt yaptırdı. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, 2 takım dalında madalyalar dağıtılacak.

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde mücadele edecek Türk sporcular ve kategorileri ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur



Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan



Kumite 61 kilo: Merve Çoban



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur



Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras





Erkekler:

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Aykut Kaya, Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer Abdurrahim Özer



Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut



Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş



Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu



Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir













