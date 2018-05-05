Karatay'dan ilginç öneri! 'Pide tereyağsız olmaz'

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan pidesi, ekmek, meyve ve tuz hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toprakların tarım zehirleri ile dolu olduğunu belirten Karatay “Topraktaki canlılar öldüğü için toprakta mineral kalmadı. Onun için meyvelerin hepsi maalesef şeker dolu. Ben meyve yemeyin demiyorum. Sağlıklı 3 türlü meyve var. Biri kurtlu elmadır. Dağdan toplayıp kurtlu elma yiyebilirsiniz” dedi.

RAMAZAN PİDESİ TEREYAĞSIZ OLMAZ

Ramazanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, “ Ramazan geldi hoşgeldi, ramazan tepsisi boş geldi’ demeyeceğiz. Ama pide Ramazan'ın bulunmaz objelerinden biri. Yapılırken ince ve yaş maya ile yapılması lazım. Ben istediğim kadar tüketmeyin deyim, tabii ki tüketilecek. İftarda ve sahurda ince bir Ramazan pidesi, ikiye ayrılacak. Bunun yarısına bol tereyağı sürülecek ve o şekilde tüketilecek. Tereyağsız olmaz” şeklinde konuştu.