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Karatay’dan “Geleceğini Çöpe Atma” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Geleceğini Çöpe Atma” adlı geri dönüşüm projesiyle hem ağaçların kesilmesini önlüyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
Karatay’dan “Geleceğini Çöpe Atma” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Geleceğini Çöpe Atma” adlı geri dönüşüm projesiyle hem ağaçların kesilmesini önlüyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.


Karatay Belediyesi çevreye duyarlı birçok hizmet ve projeleriyle ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. İlçe genelinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve konu konuda vatandaşı bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştiren Karatay Belediyesi, 2007’den bu yana sürdürdüğü “Geleceğini Çöpe Atma” projesi sayesinde ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması konusunda önemli mesafeler aldı. 2007 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşa evlerinde hem broşür ve el ilanlarıyla eğitimleri veriyor hem de vatandaşa mavi poşet dağıtarak Karataylıların geri dönüşüme katılmaları sağlanmış oluyor. Ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal gibi atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanması konusunda Karatay’da 5 bin konutta eğitim çalışması yapan Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipleri, toplamda 25 bin Karataylıya ulaşmayı hedefliyor.


Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ekonomik açıdan değerli olan kâğıt karton plastik cam metal ve benzeri atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanmasıyla birlikte 2018 ve 2019’un ilk 6 ayında toplam 9 ton 525 kilogram atık toplanmıştır. Bu toplanan söz konusu atıklar sayesinde 15 milyon 730 bin kW enerjinin israf edilmesi önlenmiş; 60 ton litre benzin tasarruf edilmiştir. Ayrıca 87 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan; ekipler, evlerde bire bir Karataylılarla yapılan söz konusu bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra bu yılki eğitim ve öğretim döneminde ilçeye bağlı 10 okulda da eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptı.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.


Başkan Kılca, “Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için çok önemli. Biz, doğal kaynaklarımızı ne kadar tasarruflu kullanırsak bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da bu kaynaklardan daha fazla yararlanma olanağı bulacaklar. Bu konuda da Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar buna yönelik önemli projeleri hayata geçirdik. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün yürüttüğü ‘Geleceğini Çöpe Atma Projesi’ ile vatandaşlar arasında çevre bilincini daha da geliştirmeyi, evlerden daha fazla geri dönüştürülebilir atık toplamayı ve enerji sarfiyatının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Temel amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve çok daha güzel bir Karatay bırakmak. Bunun yanında tüm hemşehrilerimize de önemli sorumluluklar düşüyor. Bu konuda yanımızda olan ve projemize destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
  1. doğa

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