Canan Karatay'dan Erdoğan’ın 'sağlık' talimatına destek

Ankara’da konuşan Kalp Cerrahı ve İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık alanında verdiği talimata destek geldi.

'Vatandaşın aklı karışmasın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na,"Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" talimatını verdi.

Canan Karatay'dan destek

Erdoğan'ın talimatına destek veren Karatay, "Ben de çözelim diyorum" dedi.