Canan Karatay'dan Erdoğan’ın 'sağlık' talimatına destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında milletin kafasını karıştıran açıklamaların doğru bilgiyi aktarılmasıyla çözülmesini istedi. Prof. Dr. Canan Karatay ise bu talimata destek verdi.22 Kasım 2018 Perşembe 17:52
Ankara’da konuşan Kalp Cerrahı ve İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık alanında verdiği talimata destek geldi.
'Vatandaşın aklı karışmasın'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na,"Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" talimatını verdi.
Canan Karatay'dan destek
Erdoğan'ın talimatına destek veren Karatay, "Ben de çözelim diyorum" dedi.
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