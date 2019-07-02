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Karatay’da mahalle ziyaretleri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Karatay’da mahalle ziyaretleri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Karatay’a bağlı Ortakonak, Acıdort, Çengilti, Zincirli, Divanlar ve Akbaş Mahallerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve AK Parti Karatay İlçe Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerinde Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, belediyenin tamamladığı ve devam eden yatırımları inceledi, mahallelerin taleplerini yerinde dinledi.



"İlçemizdeki birlik ve beraberlik çalışmalarımıza bereket katıyor"


Başkan Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri kapsamında bölge sakinleriyle ve muhtarlarla buluştuklarını hatırlatarak, “Her gün özellikle Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçemize bağlanan mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Buralarda muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle istişarelerde bulunuyoruz. İstişareler neticesinde de muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin taleplerini alıyoruz. Hemşehrilerimizin yol, asfalt, altyapı, fiziki ve kültürel belediyecilikle ilgili neler yapabilirizi birlikte konuşuyoruz. Sadece konuşmakla kalmıyor, çoğu talebi anında uygulamaya geçiriyoruz. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ile belediye meclis üyelerimizle yaptığımız bu ziyaretler ve bu buluşmalar böylece çalışmalarımıza bir bereket katmış oluyor. Karatay Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya onların rahatı, huzuru ve mutluluğu için koşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
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