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Karatay Yaz Spor Okulları için kesin kayıtlar başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin hayata geçirdiği “Karatay Yaz Spor Okulları” için kesin kayıtlar başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:39
Karatay Yaz Spor Okulları için kesin kayıtlar başladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin hayata geçirdiği “Karatay Yaz Spor Okulları” için kesin kayıtlar başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Geleceğin sporcuları ve şampiyonları inşallah Karatay’dan çıkacak” dedi.


Karatay Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte çocuk ve gençlerin boş vakitlerinde spor yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporcunun yeteneği olduğu branşta kendini daha da geliştirmesi amacıyla bu yıl hayata geçirilen Karatay Yaz Okullarında kesin kayıtlar başladı. 6 ile 16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin başvurabildiği projeye büyük ilgi gösteren aileler, Karatay Belediyesi hizmet binasına gelerek çocuklarının kayıtlarını yaptırıyor. 27 Haziran’a kadar devam edecek kayıtlar için çocuklar; 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak eğitimler kapsamında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, wushu, kung-fu, jimnastik, kick boks, karate, taekwondo, masa tenisi ve satrançın yer aldığı toplam 13 ayrı branştan dilediği alanı seçerek eğitim görecek. 31 Ağustos’a kadar sürecek eğitimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri, Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Lisesi Spor Salonu, Yaşar Doğu Ortaokulu Spor Salonu, Fevzi Çakmak Mahallesi Olimpiyat Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezinde yapılacak.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların yaz tatillerinin en iyi şekilde değerlendirmesi ve daha sağlıklı bir nesil yetiştirmeye katkı sunmak için “Karatay Yaz Spor Okulları” projesini hayata geçirdiklerini belirterek, çocuk ve gençlerin ilgi duydukları spor branşında daha da ilerlemelerine de imkan sağlamayı arzu ettiklerinin altını çizdi.


“Şampiyonlar Karatay’dan çıkacak”


Başkan Hasan Kılca, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmasının yanı sıra ilgi duydukları spor branşlarındaki yeteneklerini de ortaya çıkaracak proje hakkında şunları söyledi: “Yaz Spor Okullarımız için ön kayıtlarımızı almıştık. Bugün itibariyle de kesin kayıtlarımızı alıyoruz. İlgi gösteren tüm evlatlarımıza ve çocuklarının sporla uğraşarak gelişimlerine katkı veren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarını 13 farklı spor branşında arzu ettikleri alana kayıt yaptırabiliyor. Eğitimlerimiz 1 Temmuz’da başlıyor. İki ay devam edecek projemizle çocuklarımız hem yaz tatillerinde boş vakitlerini değerlendirecek hem de bir spor branşıyla ilgilenecekler. Zira spor çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağlayan önemli bir alan. Dolayısıyla evlatlarımızın sporla ilgilenmelerini istiyoruz ve inanıyoruz ki geleceğin şampiyonları artık Karatay’dan çıkacak. ‘Spor ile bir başka Karatay’ diyerek tüm çocuklarımızı spor okullarımıza kayıt olmaya davet ediyorum.”

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:39
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