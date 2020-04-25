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Karatay ve Sırçalı

Osmanlı'dan günümüze kadar gelebilen bir yapıt, Karatay medresesi.

2020-04-25 10:28:00 -
Karatay ve Sırçalı

Karatay Medresesi; Konya’nın merkezinde, Alaeddin Tepesi’nin kuzeyinde yer alır. Banisi Celaleddin

 Karatay bin Abdullah olan medresenin, II. İzzeddin Keykavus döneminde 1251’de yaptırıldığı biliniyor.

Eser 1955’den sonra Çini Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Sırçalı Medrese; Konya’nın Meram ilçesinde bulunuyor. 1242 yılında Selçuklu Emiri Bedreddin Muslih tarafından fıkıh medresesi olarak yaptırılmıştır. Medresenin üst katı bugün Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.

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