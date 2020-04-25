Karatay ve Sırçalı
Osmanlı'dan günümüze kadar gelebilen bir yapıt, Karatay medresesi.
Karatay Medresesi; Konya’nın merkezinde, Alaeddin Tepesi’nin kuzeyinde yer alır. Banisi Celaleddin
Karatay bin Abdullah olan medresenin, II. İzzeddin Keykavus döneminde 1251’de yaptırıldığı biliniyor.
Eser 1955’den sonra Çini Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Sırçalı Medrese; Konya’nın Meram ilçesinde bulunuyor. 1242 yılında Selçuklu Emiri Bedreddin Muslih tarafından fıkıh medresesi olarak yaptırılmıştır. Medresenin üst katı bugün Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.