Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Canan Karatay: Tuz tansiyonu yükseltmez, yükselten şekerdir

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay:"Kaya tuzu sağlık kaynağıdır.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:23
Canan Karatay: Tuz tansiyonu yükseltmez, yükselten şekerdir

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunun sağlıklı olduğunu ve tansiyonu yükseltmediğini, tansiyonu yükseltenin şeker olduğunu bildirdi.Burdur'un Bucak ilçesindeki Ayşe Sak Ortaokulu'nda Avrupa Birliği "Healthy Life Is Happy Life" projesi kapsamında düzenlenen seminere konuk olan Karatay, öğrencilere sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, "Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir." dedi.

Karatay, insanların en büyük ihtiyacının tuz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayat tuzsuz olmuyor. 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' cümlesinin aslı Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler.'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuz eksikliğidir. Yanlış beslenmeyle her türlü hastalık başlar. Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Sıfır beden akımı ticari bir durumdur. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak, kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler, ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesinin, hormonların, enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesidir."

Seminerin sonunda okulun kurucusu Ayşe Sak tarafından Karatay'a çiçek takdim edildi.Öte yandan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, Karatay'a şekersiz salep ikram etti.Seminere, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:23
  1. Burdur
  2. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay
  3. kaya tuzu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!
    1. Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası..
    2. Josef de Souza'dan olaylı derbi..
    3. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş..
    4. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu..
    5. BJK TV'den flaş iddia:..
    6. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    7. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    8. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    9. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    10. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    11. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    12. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    13. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    14. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    15. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    16. Yoğurt suyunun faydaları
    17. Cilt neden kırışır?
    18. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    19. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    20. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması