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Karatay mutluluk veren yiyecekleri açıkladı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.

15 Mart 2019 Cuma 14:07
Karatay mutluluk veren yiyecekleri açıkladı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, evde yapılmış turşu, şalgam suyu, sirke ve yoğurdun mutluluk hormonu ürettiğini belirterek, "Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de seratonin sağlar" dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, 1. Adana Sağlık Festivali’nin davetlilerinden İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ı Adana Kebabı, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti.


Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette Sözlü çiftinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyledi. Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay mevsimine göre sebze tüketiminin önemine değindi.



"12 ay patlıcan yerseniz vücut isyan eder"


Fiyatlarındaki artış nedeniyle yerel seçim sürecinde siyaset gündeminden düşmeyen patlıcan, biber ve domatesin kış mevsiminde tüketimini değerlendiren Karatay, “Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz. Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki, hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyiz” dedi.



Mutluluk veren besinler


Adana’nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti.


Mutluluk hormunu olan seratonin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, “Seratonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de seratonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir” diye konuştu.


Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:07
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