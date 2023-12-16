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Kadın - Aile Karatay diyeti ile zayıflama! Karatay diyeti nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte profesörün en iyi planı: ilaç gibi gelecek!
Kadın - Aile

Karatay diyeti ile zayıflama! Karatay diyeti nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte profesörün en iyi planı: ilaç gibi gelecek!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 17:57:00 - 2023-12-16 18:04:38
Karatay diyeti ile zayıflama! Karatay diyeti nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte profesörün en iyi planı: ilaç gibi gelecek!

Prof. Dr. Canan Karatay’ın geliştirdiği ve kendi soyadı ile anılan Karatay Diyeti nasıl yapılır? Karatay diyeti ile sağlıklı zayıflama nasıl olur? Canan hoca planını açıkladı

Karatay diyeti ile ilgili tüm merak ettikleriniz ve Karatay diyeti ile zayıflama bu haberimiz..
Obezite günümüzde çok büyük bir dünya sorunu haline gelmiş çağın hastalığıdır. Bu sorundan kurtulmak için insanlar çeşitli yollara başvurmuştur. Dünya sağlık örgütünün sağlık raporunda şişmanlık, insan bedeninde fazla miktarda yağ birikmesi sonucu meydana gelen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olarak tanımlanmaktadır. 2018 verilerine göre dünya da 700 milyondan fazla obez bulunmaktadır. Obeziteden sorumlu faktörler; yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, fiziksel aktivitede azlık, beslenme alışkanlıkları olarak sıralanır.

Karatay Diyeti İle Zayıflama?

Prof. Dr. Canan Karatay ​​​​​​, geliştirdiği ve kendi soyadının verildiği Karatay diyeti uygulayanları oldukça memnun etmiştir. Yapılan yorumlar hep olumlu yöndedir. Yaşam biçimi haline getiren insanların ideal kilolarına hızlı bir şekilde indiği saptanmıştır. Kurallar arasında ekmek ve şeker katiyen yasaktır. Bu besinler tatlı zehir olarak adlandırılmaktadır.

En çok şişmanlatan besinler arasında ekmek ve şeker olduğu bildirilmiştir. Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Özelliği ise protein ve kalori açısından zengin olmasıdır. Hedef vücudun tokluk hormonu olarak bilinen leptin hormonunu çalıştırarak insülin direncini kırarak ve karaciğer yağlanmasını giderip yağ artışını engellemektir. ( Leptin hormonu, “tokluk hormonu” diye de adlandırılır. Peptidler sınıfından, tokluk hissi oluşturarak vücut içindeki yağ depolarını düzenleyen, iştahı düzenleyen bu hormon endokrin organı olan yağ dokusundan salgılar.

Karatay Diyeti ve Koleterol

Canan Karatay’a göre kolesterol vücut için çok faydalıdır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere toplam 2 öğünden oluşan Karatay diyeti beslenme düzenine göre, tüketilmesi gereken yiyecekler; kuruyemişler, tereyağı, zeytinyağı, kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt, yoğurt, sebze, meyve, baklagil ve turşudur. Karbonhidrat alımı yok denecek kadar azdır.
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Karatay Diyeti Nasıl Yapılır?
Mutlaka 2,5 litre su içilmelidir.
Yemekler asla kızartılmamalıdır.
Salatalara zeytinyağı, sirke ve limon eklenmelidir.
2 Öğün arasında limonlu su, şekersiz çay ve ayran içilebilir.
Yemekler zeytinyağı ve tereyağı ile yapılmalıdır.
Akşam yemeği; ızgara, haşlama ve fırında yapılmalıdır.
Karatay Diyeti Yasaklı Besinler
Karpuz, kavun, üzüm, incir, muz, patates, pirinç, paketli gıdalar, işlenmiş şarküteri ürünleri, sofra tuzu, tatlandırıcılar, alkollü asitli içecekler, margarin, ayçiçek yağı yer alır.

Akşam 8’den sonra yemek yenmemelidir.
Karatay diyeti beslenme biçimine göre öğünlerde doyana kadar yemek yeme esasına dayandığı için kişinin fiziksel aktiviteye önem vermesi gerekmektedir. Bu zayıflama serüveni 3-5 ay kilolar verilene kadar değil bir yaşam biçimi haline getirilmesi amaçlanır. Akşam 8 den sonra bir şey tüketilmediği için leptin hormonu sabaha kadar salgılanır. Aynı yöntem sabah öğünü ile akşam öğünü arasında da geçerlidir.

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