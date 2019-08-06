0553 313 94 23

Karatay Belediyesinden kurban kesim yeri uyarısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri alarak, vatandaşlara uyarıda bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 17:48
Karatay Belediyesinden kurban kesim yeri uyarısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri alarak, vatandaşlara uyarıda bulundu.


Karatay Belediyesi, Kurban Bayramında kesimlerin temiz ve hijyenik yapılması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Kurban kesim yerlerinin temizliğinin önemine dikkat çeken Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, et üzerinde bakterilerin kısa sürede çoğalarak milyarlarla ifade edilen sayılara ulaşabileceklerini belirterek, hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıyan hastalıkların olduğuna dikkat çekti. Kesim yapılacak yerlerin bakteri üretiminin engellenmesi açısından temiz olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen veteriner hekimler, kesim işleminin de Karatay Belediyesi ekipleri tarafından kurulacak olan askılarla hayvanların askıya alınarak yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı. Veteriner hekimler, böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceği belirtti.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın 18 farklı yerinde kurban kesim alanları oluşturulacağını söyledi. Başkan Kılca, Büyüksinan pazar yeri, Çatalhüyük pazar yeri, Çimenlik pazar yeri, İstiklal pazar yeri, Kalenderhane pazar yeri, Karaaslan Üzümcü pazar yeri, Karkent pazar yeri, Karşehir pazar yeri, Keçeciler pazar yeri, Küçükkumköprü pazar yeri, Sedirler pazar yeri, Selimsultan pazar yeri, Uluırmak pazar yeri, İstiklal Konutları basket sahası, Fetihkent basket sahası, KARFET KOOP basket sahası, Sedirler yolu üzeri (Ahmet Haşhaş İlkokulu Yanı), Karatay Belediyesi Aşevi (Zemburi Mahallesi) olarak kurban kesim yerlerinin belirlendiğini dile getirdi. Başkan Kılca, toplu kurban kesim yerlerinde veya kendi özel mülkünde, kurban kesimi yapıp çevreyi kirletenlere veya kaçak olarak halka açık yerde kesim yapanlara denetim birimlerince Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri ve Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem uygulanacağını ve et çekimi hususunda hijyenik olmayan ortamlarda ve ruhsatsız kişilerce et çekilerek kıyma yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amonyak gazından zehirlenen işçilere ziyaret
    1. Amonyak gazından zehirlenen işçilere..
    2. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma..
    3. Sivas’ta KKKA hastalığı şüphesi ile..
    4. Denizli'de otomobille süt tankeri..
    5. Karatay Belediyesinden kurban kesim..
    6. Bayburt Kurban bayramı namazı kaçta?..
    7. Hayır Çarşısı’nda bayram hazırlığı
    8. Başkan Aydar: “Asfaltsız mahalle..
    9. Park kavgası taraflarında "Polise..
    10. Şırnak’ta kaçak trafo operasyonuna..
    11. Nobel ödüllü ABD'li yazar Toni..
    12. Pakistan’da markette patlama: 3 ölü
    13. Afganistan'da şiddet olayları: 42 ölü
    14. İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu Keşmir..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Yaralı flamingo tedavi edilerek doğaya..
    17. Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    18. Vali Gürel ve İl Protokolünden Yeşil..
    19. ÖSYM paylaştı! 100 adaydan 81'i..
    20. Çin'den Hindistan'a "Keşmir" tepkisi
    21. Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi..
    22. Burhaniye’de organ bağışı kampanyasına..
    23. Başkan Altay: “Gençlerimiz daha güçlü..
    24. Kazgan’dan MHP’ye taziye ziyareti
    25. Vali Gürel, kentsel sit alanı olan..
    26. Antalya'da 200 kaçak göçmen yakalandı
    27. Mahir Eller Gaziantep’li işverenlere..
    28. Adana'da polisle sürüler arasında..
    29. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki..
    30. Antalya’da orman yangını, 1 hektar..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak