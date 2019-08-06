Karatay Belediyesinden kurban kesim yeri uyarısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesim işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri alarak, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Karatay Belediyesi, Kurban Bayramında kesimlerin temiz ve hijyenik yapılması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Kurban kesim yerlerinin temizliğinin önemine dikkat çeken Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, et üzerinde bakterilerin kısa sürede çoğalarak milyarlarla ifade edilen sayılara ulaşabileceklerini belirterek, hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıyan hastalıkların olduğuna dikkat çekti. Kesim yapılacak yerlerin bakteri üretiminin engellenmesi açısından temiz olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen veteriner hekimler, kesim işleminin de Karatay Belediyesi ekipleri tarafından kurulacak olan askılarla hayvanların askıya alınarak yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı. Veteriner hekimler, böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceği belirtti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın 18 farklı yerinde kurban kesim alanları oluşturulacağını söyledi. Başkan Kılca, Büyüksinan pazar yeri, Çatalhüyük pazar yeri, Çimenlik pazar yeri, İstiklal pazar yeri, Kalenderhane pazar yeri, Karaaslan Üzümcü pazar yeri, Karkent pazar yeri, Karşehir pazar yeri, Keçeciler pazar yeri, Küçükkumköprü pazar yeri, Sedirler pazar yeri, Selimsultan pazar yeri, Uluırmak pazar yeri, İstiklal Konutları basket sahası, Fetihkent basket sahası, KARFET KOOP basket sahası, Sedirler yolu üzeri (Ahmet Haşhaş İlkokulu Yanı), Karatay Belediyesi Aşevi (Zemburi Mahallesi) olarak kurban kesim yerlerinin belirlendiğini dile getirdi. Başkan Kılca, toplu kurban kesim yerlerinde veya kendi özel mülkünde, kurban kesimi yapıp çevreyi kirletenlere veya kaçak olarak halka açık yerde kesim yapanlara denetim birimlerince Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri ve Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem uygulanacağını ve et çekimi hususunda hijyenik olmayan ortamlarda ve ruhsatsız kişilerce et çekilerek kıyma yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.