Karatay Belediyesinden 8 bin metrekarelik yeni park

Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek için ilçeye yeni park alanları kazandıran Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Keykubat Mahallesine de yeni bir park kazandırıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Keykubat Mahallesine kazandırılan parkta incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında konuşan Başkan Kılca, Keykubat Mahallesi Kuşadalı İbrahim Sokak ile Suyolu Sokağın kesiştiği bölgede çalışmaları devam eden parkın çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine hizmete sunulacağını söyledi.

Gerek sosyal alanda gerekse de fiziksel alanda birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Kılca, yeşil alan konusunda da ilçeye önemli hizmetlerin hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Kılca, “Hemşehrilerimizin hak ettikleri güzelliklere kavuşmaları adına gayretimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın fiziki yatırımların yanı sıra parka, spora olan ihtiyacını da göz önünde bulundurarak hizmet üretmek için çalışıyoruz. Keykubat Mahallemize kazandırmış olduğumuz park çocuklarımızın sağlıklı ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği bir yer park oldu. 8 bin metrekarelik parkın içerisinde basketbol sahası, çocuk oyun gurubu, kameriyeler, yürüyüş yolu, aydınlatma sistemi ve çim alan yer alacak" dedi.

Keykubat Parkı’nın çevre düzenleme çalışmalarının ardından en kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına açılması hedefleniyor.