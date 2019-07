Karatay Belediyesi tatlı su çeşmesi depolarını kendi üretiyor

Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçeye bağlanan merkeze uzak tüm mahallelere tatlı su hizmeti sunarken, mahallelere kurulan tatlı su çeşmelerini de artık kendisi üretiyor.

Eğitimden altyapıya, sağlıktan sosyal ve kültürel hayata birçok alanda Karatay’ın tamamına hizmet götürerek ilçenin çehresini değiştiren Karatay Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetine de devam ediyor. Bugüne kadar ilçeye bağlı merkeze uzak 29 mahallenin tamamına toplamda 61 adet tatlı su çeşmesi yerleştirerek her gün tankerlerle tatlı su dağıtımını gerçekleştiren Karatay Belediyesi, artık tatlı su çeşmelerini kendisi üretiyor. Karatay Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından üretilmeye başlanan depolar sayesinde önemli oranda tasarruf sağlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın her türlü hizmeti almayı sonuna kadar hak ettiğini belirterek vatandaşların mutluluğunun öncelikleri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Bizler için Karatayımızın her bir yanı aynı değerde. Bütün hemşehrilerimizi çok seviyoruz ve onların hak ettikleri hizmeti alabilmeleri için gece gündüz demeden çaba gösteriyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu, bizim için her şeyden önce geliyor. Bu kapsamda da hükümetimizin 2014 yılı itibariyle hayata geçirdiği Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçemize bağlanan tüm merkeze uzak mahallelerimiz, şehir merkezinde olan tüm hizmetlerden faydalanmaya başladı. Yani 5 yıldan fazla bir süredir asfalt, parke, park, kanalizasyon, yeşil alan, spor ve sosyal belediyecilik konusundaki hizmeti hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yine tatlı su şebekesi bulunmayan mahallelerimize de 2014’ten bu yana Karatay Belediyesi olarak tatlı su hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar da merkeze uzak 29 mahallemize 61 adet tatlı su çeşmesi yerleştirdik. Depolarımızın 43 adedi tonluk, 18 adedi de 10 tonluk. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, tatlı su çeşmesi depolarını belirlenen program dahilinde, bölgenin nüfus yoğunluğuna göre her gün veya iki günde bir kez olmak üzere hem tatlı su aracı hem de arozöz olarak hizmet veren kombine su araçlarımızla tatlı suyu depolara dolduruyorlar. Bu bağlamda da 61 adet tatlı su çeşmesi depomuza yaz aylarında haftalık 515 ton, kışın ise haftalık 270 ton suyun dolumunu ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi olarak artık merkeze uzak mahallelere yerleştirdikleri tatlı su çeşmelerinin üretimine de başladıklarının müjdesini veren Başkan Kılca, söz konusu hizmetin maliyetinin daha da azaltılması için yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

"Tatlı su çeşmesi depolarımızı üreterek tasarruf sağladık"

Başkan Hasan Kılca, “Bugüne kadar tatlı su çeşmeleri depolarını hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriyorduk. Bu yıl itibariyle artık kendi depolarımızı kendimiz üretiyoruz. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, 5 tonluk bir deponun üretimini iki günde tamamlayarak kullanıma hazır hale getirebiliyorlar. Tatlı su çeşmesi depolarımıza gerek soğuk gerekse sıcak havalarda çevre şartlarından etkilenmemesi adına iç su tesisatı dahil köpük, strafor gibi malzemelerle yalıtım uygulanıyor. Koruma kabininin tamamı çelik konstrüksiyondan imal ediliyor ve depolarımız, dış müdahalelere ve zorlu hava koşullarına karşı en az zarar görecek şekilde tasarlanıyor. Depolarımız, ihtiyaç duyulan mahallelerin belirlenen yerlerinde daha önceden yapılan beton zemin üzerine yerleştirilerek hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş oluyor. Bu yıl başladığımız üretim çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 8 adet 5 tonluk depomuzun üretimini tamamladık. 6 deponun üretimi ise devam ediyor. Her deponun işçilik hariç 10 bin liralık bir maliyeti bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında önemli oranda tasarruf sağlamış oluyoruz. Bu hizmeti hemşehrilerimize ulaşmasında emeği geçen Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.