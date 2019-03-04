Karataş’ın asbest boruları tarihe karışıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Karataş’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözdü. Sağlık açısından tehlike arz eden asbestli boruların değişimi için kolları sıvayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, asbestli boruları daha sağlıklı borularla değiştirecek.

Hayata geçirilecek olan içme suyu inşaatı yapım işi kapsamında 120 kilometre uzunluğunda asbest boru değişimi yapılacak, aynı zamanda da 500 tonluk ayaklı deponun yapımı gerçekleştirilecek. Bu proje sayesinde Karataş ilçesinin yüzde 60 olan su kayıp kaçak oranının da yüze 10’a düşmesi sağlanacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karataş’a yapılan yatırımlar sayesinde su sıkıntısına çözüm getirildiğini vurgulayarak, “Bir dönem yaygın olarak kullanılan fakat kanserojen olması nedeniyle insan sağlığını doğrudan tehdit eden asbest boruların kullanımına son veriyoruz. ASKİ, sağlıklı içme suyu borularını döşeyerek bölge halkının sağlıklı su içmesine olanak sağlıyor. Mesai arkadaşlarımız, Adana turizminin önemli bir parçası olan Karataş’a yakışan hizmeti vermek için çalışıyor’’ dedi.