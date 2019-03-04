0553 313 94 23

Karataş’ın asbest boruları tarihe karışıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Karataş’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözdü.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:53
Karataş’ın asbest boruları tarihe karışıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Karataş’ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözdü. Sağlık açısından tehlike arz eden asbestli boruların değişimi için kolları sıvayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, asbestli boruları daha sağlıklı borularla değiştirecek.


Hayata geçirilecek olan içme suyu inşaatı yapım işi kapsamında 120 kilometre uzunluğunda asbest boru değişimi yapılacak, aynı zamanda da 500 tonluk ayaklı deponun yapımı gerçekleştirilecek. Bu proje sayesinde Karataş ilçesinin yüzde 60 olan su kayıp kaçak oranının da yüze 10’a düşmesi sağlanacak.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karataş’a yapılan yatırımlar sayesinde su sıkıntısına çözüm getirildiğini vurgulayarak, “Bir dönem yaygın olarak kullanılan fakat kanserojen olması nedeniyle insan sağlığını doğrudan tehdit eden asbest boruların kullanımına son veriyoruz. ASKİ, sağlıklı içme suyu borularını döşeyerek bölge halkının sağlıklı su içmesine olanak sağlıyor. Mesai arkadaşlarımız, Adana turizminin önemli bir parçası olan Karataş’a yakışan hizmeti vermek için çalışıyor’’ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Belediyesi’nden eşya nakil desteği
    1. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    2. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    3. 17 yaşındaki genç ahşabı yakarak..
    4. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    5. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    6. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    7. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    8. Cumhur ittifakından birlik ve..
    9. Almanya imamlara Almanca şartı..
    10. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    11. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    12. ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na..
    13. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    14. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    15. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    16. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    17. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    18. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    19. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    20. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"