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Karataş ve köyleri arasındaki mesafe kısalıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş’ın bazı köyleriyle bağlantısını büyük oranda kısaltacak yol çalışması başlatıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:24
Karataş ve köyleri arasındaki mesafe kısalıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş’ın bazı köyleriyle bağlantısını büyük oranda kısaltacak yol çalışması başlatıyor. Söz konusu yolun yapımıyla, 5 köyün Karataş ilçesiyle bağlantısı kısalacak. Kesik Köyü ve Karataş arasında şu anda 35 km olan mesafe, yolun yapımıyla birlikte 14 kilometreye düşecek.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonunda çeşitli incelemelerde bulundu, Karataş ilçesinin bazı köylerinde vatandaşlarla buluştu, önemli hizmetlerin ön çalışmasını yaptı.


İlk olarak Karataş’ın Yemişli Mahallesi’nde, daha önce Engelli Konaklama ve Rehabilitasyon Merkezi olarak planlanan ancak bir türlü tamamlanamayan eski NATO tesislerinde incelemelerde bulundu.Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete ile birlikte atıl kalan tesisi inceleyen Başkan Zeydan Karalar, tesisin aktif hale getirilmesi için neler yapılabileceğine dair çalışma başlatılmasıtalimatı verdi.


Daha sonra Kesik Mahallesi’ne giden Başkan Zeydan Karalar, burada halklasohbet etti. Ardından Kesik Köyü Muhtarı Seyfi Dut ve vatandaşlarla birlikte, bölge köylerinin Karataş’la bağlantısını kısaltacak yol çalışmasının başlayacağı noktada incelemelerde bulundu.


Başkan Zeydan Karalar; Kesik, Sirkenli, Çağşırlı, Develiören ve Kızıltahta köylerinin Karataş’la bağlantısını sağlayacak, böylece şu anda 35 kilometre olan mesafeyi, 14 kilometreye düşürecek çalışmanın başlatılacağı müjdesini verdi.


Başkan Zeydan Karalar, “Bölge sakinleri, hemşerilerimiz şu anda kendilerine çok yakın olmasına rağmen, Karataş’a gitmek için dolaşmak zorunda kalıyor. Kesikli hemşehrilerimiz gidiş geliş 70 kilometre mesafe kat ediyor. Bu yolu bitirdiğimizde mesafe 14 kilometreye düşecek. Böylece vatandaşımız hem zamandan kazanacak, hem de maddi olarak kazanç sağlayacak. Üstelik sağlık sorunları olduğunda Karataş’ın girişindeki devlet hastanesine de kolayca ulaşma imkanına kavuşacaklar. Bu yolun yapımına en kısa sürede başlayacağız. Buradaki köylerde yaşayan hemşehrilerimizin Karataş’la bağlantısını kuracağız” dedi.


Daha sonra Sirkenli Köyü’ne giden Başkan Zeydan Karalar burada MuhtarYusuf Kekilli, bazı siyasiler ve halkla bir araya geldi, sorun dinledi, sohbet eti.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:24
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