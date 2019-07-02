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Karataş Sera OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Karataş ilçesinde kurulması planlanan Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Karataş Sera OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Karataş ilçesinde kurulması planlanan Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.


Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Danışman Prof.Dr.Nafi Baytorun, müteşebbis heyeti üyeleri ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gelinen aşamaların detaylarıyla ele alındığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım Kooperatifi ortaklığı ile kurulan Sera A.Ş nin Türkiye genelinde kurulması planlanan 20 bin dönümlük modern sera kurulması projesine, Adana Sera OSB’nin de dahil edilmesi konusu görüşüldü.


Toplantı sonunda desteklerinden ve fikirlerinden dolayıkatılımcılara teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, Adana, bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak olan Karataş Sera OSB’nin en yararlı bir şekilde faaliyete geçmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını ve ilgili kurumlar ile diyalog halinde olmaya devam edeceklerini vurgulamasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
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