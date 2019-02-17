Karasu’da ’Huzur ve Güven’ uygulaması Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere umuma açık mekanlarda‘Huzur ve Güven’ uygulaması yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere umuma açık mekanlarda‘Huzur ve Güven’ uygulaması yaptı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda trafik ve asayiş uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde 21.00 - 24.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 176 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler tarafından 7 mekan 49 araç kontrol edilirken, uygulamaların devam edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.