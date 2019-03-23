Karasu’da hırsızlık şüphelisi 11 şahıs gözaltına alındı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasını hedefiyle başlatılan ‘Suçla Sinerjik Mücadele’ projesi kapsamında Karasu’da failleri tespit edilemeyen hırsızlık olaylarıyla ilgili 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Suçla Sinerjik Mücadele” Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda 2019 yılı içinde gerçekleşen, Faili Meçhul ikametten hırsızlık olaylarının aydınlatılması doğrultusunda bir dizi operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Karasu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 farklı ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen,Ö.K. (31), M.Y. (26), H.A. (27) isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Proje kapsamında ilçede meydana gelen Açıktan nitelikli hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 7 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, O.C. (16), Y.L. (18), S.D. (18), B.Ö. (17), B.A. (16), M.G. (17), S.B. (14) ve B.Z.K. (15) toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. İkametten hırsızlık ve benzeri suçlardan gözaltına alınan 8 kişiden S.B.(14) ve B.Z.K. (15) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, diğer 6 şüpheli şahıs savcılık tarafından sevk edildikleri mahkemece denetimli serbestlik kararı uygulanarak serbest bırakıldı. Yapılan bu çalışmalar ile Karasu ilçesinde meydana gelen 10 farklı faili meçhul hırsızlık olaylarının failleri tespit edilerek olayların aydınlatılması sağlandı.