Karasu’da hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkiinde bulunan bir bağ evinde şüpheli kişiler gören vatandaşların durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri geldi. İlçede hırsızlık için keşif yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, burada alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 3 kişiden A.S. ve H.Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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