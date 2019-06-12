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Karasu Çayı Mardin’de turizmininyeni gözdesi

Mardin Mazıdağı ilçesine bulunan Karasu Çayı, havaların ısınması ile birlikte vatandaşların yeni gözdesi oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
Karasu Çayı Mardin’de turizmininyeni gözdesi

Mardin Mazıdağı ilçesine bulunan Karasu Çayı, havaların ısınması ile birlikte vatandaşların yeni gözdesi oldu.


Mazıdağı İlçesinin yaz cenneti olarak bilinen Karasu Çayı, turistlerin akınına uğramaya başladı. Yaz aylarındaki aşırı sıcaklardan kurtulmak ve serinlemek isteyen vatandaşlar Karasu Çayı’na akın ediyor. Piknik yapıp doğanın güzelliğinin tadını çıkaran vatandaşlar bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyor.


Karasu Mahallesi sakinlerinden Sefer Demir, sıcakların artması nedeni ile çayın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. Demir, "Yazın çiftçilerin arazilerini sulaması nedeni ile Karasu Çayı’ndaki su seviyesinde azalmalar oluyor. Kışın yağışların fazla olduğu zamanda tekrar eski haline dönüyor. Burada şelale de var, birçok kişi bunu görmek için şehir dışından geliyor" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
  1. doğa

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