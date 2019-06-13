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Karasinek, larva ve uçkunla mücadele gece gündüz devam ediyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:56
Karasinek, larva ve uçkunla mücadele gece gündüz devam ediyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.


Bayburt Belediyesi, özelikle yaz aylarında halk sağlığı ve haşerelerle mücadele konusunda daha iyi hizmet verebilmek üzere, sivrisinek ve böceklere karşı 7/24 Bayburt’ta hizmet veriyor.


Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ekipleri tarafından özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, foseptikler kanalizasyon bacaları, su kuyuları, sazlık ve bataklık alanlar, durgun ve az akan sular, göl, gölet ve gölcükler, mahalle, cadde ve sokak aralarında boş arsalarda sivrisinek ve karasinek üremesine neden olabilecek yerler gece ve gündüz ilaçlanıyor.” denildi.


Larva mücadelesi


Karsinek, fermantasyona müsait ve içinde protein içeren organik atık bulunan her yer üreme ve beslenmesi için elverişlidir. Bu yerler her türlü besin atıklarından oluşan çöpler, hayvan bakım yerleri ve gübrelikler, açık lağım ve kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletlerdir.


Bayburt Belediyesi olarak biosidal ürün uygulamada larva mücadelesi yapmaktayız. Halkımızın da karasinek ve sivrisinek larvası üreme alanları gördüklerinde mekanik ve fiziksel müdahale olarak ortadan kaldırmalarıdır. Örneğin, bahçedeki su dolu bidonların boşaltılması, durgun su kaynaklarının ortadan kaldırılması, gübreliklerin üstlerinin örtülmesi gibi mekanik mücadele yöntemleriyle Belediyemize yardımcı olabilirler. Mekanik mücadelenin amacı üreme alanlarını ortadan kaldırmak.


Uçkun mücadelesi


Açık alanlarda su ile karıştırılan ilaç, araca monte edilen büyük kapiseteli ULV aleti ile ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Kullanılan ilaç Sağlık Bakanlığından onaylı ve Emülsifable Concentration Formülasyon tipinde olması önemlidir. Ayrıca kullanılan insektish ekolajik dengeyi bozmamalıdır.


ULV (soğuk sisteme) ile amaç, ilaçlı suyu (sollüsyon) havada uzun süre 8-10 saat kalacak şekilde partiküllere bölerek, hava ile temas süresini uzatıp, ilaçlamada kesin sonuca gitmektir. İlaç damlacıkları havada rüzgarın tesiri ile yayıldığından rüzgar faktörü önemlidir. Rüzgarın durgun olduğu saatlerde, akşam gün batımı yapılan ilaçlama özellikle uçan insektisitlerin havada yoğun olduğu saatlerde olur.


Bayburt Belediyesi olarak Bayburt’ta uçkun mücadele çalışmamız 17.00 - 01.00 saatleri arasında devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:56
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