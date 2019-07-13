Karasineğe karşı çöp konteynerleri ilaçlanıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan larva mücadelesine devam ederken bir yandan da karasinek ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı.

Larva alanlarının tespiti ve ilaçlama çalışmalarının yapılması kapsamında dereler, sazlık alanlar, durgun su birikintileri, havuzlar, inşaat altlarında biriken sular ve kanallar ile birlikte larva üremesi muhtemel alanlar ekipler tarafından ilaçlandı.

Öte yandan, karasineklere karşı da gece gündüz çalışmalar yürüten Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm çöp konteynerlerini ilaçlayarak karasinek üremesinin önüne geçme yolunda önemli bir adım attı.