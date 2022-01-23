'Kararsız seçmenler kimden yana?'

Anketlerde Cumhur İttifakı açık ara önde. “Hangi lider 2023 Haziran’ında yapılacak seçimde ne oy alır?” sorusuna verilen cevaplarda da Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde lakin yüzde ellinin üzerinde değil oranlar... Yani görünüşe göre birinci turda bu iş bitmiyor! Ancak!

Yüzde on beşten yüzde yirmi sekize kadar değişen oranda bir kararsız kitlesi gözüküyor! Bunlar gerçekten kararsız mı?

Niçin kararsız?

Kime karşı kararsız?

Bu sorulara mantıklı bir cevap bulalım!

Muhalefet partilerinin başında gelen CHP’nin kararsız seçmeni olmaz. Çünkü her zaman yüzde yirmi iki/yirmi beş bandında oyu vardır ve o oylar anketlerde yine gözüküyor... İYİ Parti’nin yüzde sekiz/ on iki bandında oyu var ve anketlerde o da çıkıyor...

HDP’nin de yüzde sekiz/on iki bandında oyu anketlerde çıkıyor...

Saadetin yüzde sıfır seksen, diğerlerinin daha az... Bunlar çıkıyor!

Çıkmayan Cumhur İttifakı’nın oyu.

Demek kararsız seçmen Cumhur İttifakının seçmeni... Peki neden kararsız?

Eğitimden mi, spordan mı, ulaşımdan mı, adaletten mi, güvenlikten mi, savunmadan mı, hariciyeden mi, Reis’ten mi, turizmden mi, ihracattan mı?

Bakanlıkları tek tek sayın ve o bakanlığın kapsamına giren konuyu sorun... Bunların hiç biri değil... Ya?

Ekonomi! Pahalılık, döviz, fiyat istikrarsızlığı... Kızanlar bunun için kızgın ama vazgeçmiş değil. Cenneti bırakıp cehenneme gitmemişler; araftalar...

Umutları var,beklentileri var:

1- Bu meselenin de üstesinden yine bu hükümet gelir...

2- Gelemiyorsa diğerleri hiç gelemez...

3- Gelemiyorsa büyük bir saldırı vardır!

Görüldüğü gibi kararsızlar umutla beklemektedirler...

Peki, düzelmezse ne olacak?

İki şeyden biri olacak; çok azı hiç oy kullanmayacak, çoğunluk yine Cumhur İttifakı’na kullanacak...

O ekonomik kriz beni de yakıyor ama iki cebim bir ağzım için vatanımı satacak kadar, bunca kazanımları tepecek kadar ne kör oldum ne şuurumu kaybettim.

Ama kararsızların hepsi benim gibi düşünmeyebilir! Olsun.

Yılan eğrilir, büğrülür; deliğe girerken doğrulur. O sandığın olduğu oda yok mu? Orası çok eğriyi düzeltir. Daha dün Sarıkamış şehadetinin yıldönümüydü.

Anlatacağım hikaye yakın köylüm Şerif oğlu Mustafa’nın hikâyesidir. Kendi ağzından dinleyip bana anlatan da babaannem Feslioğlu Fatma(Fadime)dır.

Sarıkamış’ta donan askerler içinde donmayan askerlerden biri merhum Şerif oğlu Mustafa... Şehit bir askeri üzerine çekip altında soğuktan korunuyor. Sabaha çıkabiliyor. Ordu dağılmış, baş/bağ kalmamış... Oralardan Anadolu’ya doğru kaçıyorlar... Günlerce...

Öyle bir açlık var ki adım atmaya mecal yok... Yolda bir at leşi buluyorlar. Merhumun ifadesi aynen şöyle:

“Hepimiz ata öyle hücum ettik ki; ben varıncaya kadar arkadaşlarım her yanını parçalayıp aldılar da ben ancak atın edep yerini kesip koparabildim!” Anlayın!

Günlerce de onunla kemire kemire yol aldık! İşte o kararsızlar bu vatanın ne bedellerle vatan olduğunu az çok bilirler...

Vatanlarını iki çuval patatese satmazlar!

Bu kan yine o kandır!

Çünkü yirmi yıldır Ak Parti’ye oy verenlerin ne Meral gibi dil çıkaran, oraya buraya iman tazelemeye giden lideri oldu ne de Kılıçdaroğlu gibi sağ avucunu sol yumruğunun deliğine vuran lideri oldu...

Bu kan yine o kandır!

İstikametini bozmayanlara selam olsun.