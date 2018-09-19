0553 313 94 23

Kararname yayınlandı! Ağır ceza mahkemeleri faaliyete geçiyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararname ile Ankara 31 ve 32. ağır ceza mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi kararı verildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:53
Kararname yayınlandı! Ağır ceza mahkemeleri faaliyete geçiyor

Bazı yer adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, HSK Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı. HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararname ile Ankara'da 31 ve 32. ağır ceza mahkemelerinin 1 Ekim'den itibaren faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 16. Asliye Ceza Mahkemesi Üyesi Mehmet Ali Karaseyfioğlu, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Mehmet Güven getirildi. Mahkemelerin üyeleri de belirlendi.

Kararname ile Ankara'da 7 aile mahkemesi daha kuruldu ve Ankara 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. aile mahkemelerinin 1 Ekim 2018 itibarıyla faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Ankara'da 37 olan asliye ceza mahkemesi sayısı da artırıldı. Kararname ile 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. asliye ceza mahkemelerinin 1 Ekim'den itibaren faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Kararname kapsamında ayrıca, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Karşıyaka 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa 7. Ağır Ceza Mahkemesi ile Van 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 1 Ekim itibarıyla faaliyete geçirilmesi karara bağlandı. 

Öte yandan Konya 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 24 Eylül 2018 itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, bekleyen dosyalarının 9. Ağır Ceza Mahkemesine devrine karar verildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:53
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Konya
  4. İzmir
  5. Ankara
  6. hsk
  7. hsk kararnamesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li papaz casus Brunson'u ziyaret edenlerin kim olduğu ortaya çıktı! Onlar da 'papaz'mış
    1. ABD'li papaz casus Brunson'u ziyaret..
    2. FETÖ'nün sözde muhasebe imamına..
    3. Kuru üzümlü tarçınlı kurabiye nasıl..
    4. Ronaldo gözyaşlarına boğuldu!
    5. Kararname yayınlandı! Ağır ceza..
    6. Mantardan kutu nasıl yapılır?
    7. Tahinli soğan salatası tarifi
    8. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ittifak..
    9. Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye mesaj..
    10. Saç diplerindeki hastalıklardan defne..
    11. Azerbaycanlı iş adamına saldırı!..
    12. Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda..
    13. Saç mezoterapisi nedir?
    14. Avrupa Birliği Amazon'a inceleme..
    15. "Soçi'de büyük bir felaket önlendi"
    16. Afrikalı göçmenlere köle demişti! Özür..
    17. Rusya sorununun çözülmesi için çağrı..
    18. Panik atağı nasıl gerçekleşir?
    19. Irak'ta Türkmenler seçime hazırlanıyor!
    20. Bel fıtığı için tedavisi için gitti,..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk