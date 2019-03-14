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Kararların yüzde 97,6’sı oy birliği ile alındı

2014 Nisan ayında göreve başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu Meclisi son defa bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 21:38
Kararların yüzde 97,6’sı oy birliği ile alındı

2014 Nisan ayında göreve başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu Meclisi son defa bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Başkanlığında 5 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle son kez bir araya gelen kurucu meclis üyelerine Muğla adına verdikleri hizmetler nedeniyle plaket verildi.


“Uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik”


Son kurucu meclis toplantısının açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçtikten sonra tüm ilçelerden seçilerek Muğla’nın ilk Kurucu Büyükşehir Belediye Meclisinin son toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Gürün, “5 yıllık görev süremiz içinde çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Hepimizin amacı Muğla’ya hizmet etmek, Muğlalı vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal yaşamını iyileştirmek için çalıştık. Kuruluşumuzdan itibaren öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerini oluşturduk. Muğla bir uçtan bir uca 332 kilometre uzunluğunda olan geniş bir coğrafya. Görev süremiz içinde aldığımız en önemli kararlardan birisi de Muğla’nın 1/25 bin ölçekli nazım imar planı oldu. Oy birliği ile bu kararın alınmasında emeği geçen meclisimizdeki tüm siyasi partilerimizin üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.


Kararların yüzde 97,6’sı oy birliği ile alındı


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 5 yıllık süreçte yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Başkan Gürün, “5 yıl içinde 62 oturum gerçekleştirdik. 59 oturumda alınan karar sayısı Bin 988. Bu kararların Bin 946’sı oy birliği ile 52’si oy çokluğu ile alındı. Oy birliği ile alınan karar oranı yüzde 97,6. Bu kararlar şeffaf ve açıktı. Oy birliği ile alınan karar oranı meclisimizin ne kadar uyumlu bir çalışma içinde olduğunu gösterir” dedi.


Önümüzdeki 5 yılda yatırım hedefi 2 milyar 737 milyon TL


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında ilçelerden özellikle büyük miktarı Marmaris’ten devraldığı borç miktarının 1 milyar 938 bin TL ve 25 milyon Avro olduğunu belirten Başkan Gürün, “Bu borcu yasaların verdiği ölçüde yapılandırma yaptık. Yapılandırmadan sonra 1 milyar 117 milyon TL ile 25 milyon Avro burcumuz kalmıştı. Bu borçtan 304 milyon TL’sini ödedik. Şu anda toplam 938 milyon TL borcumuz var. Bu borçlara karşılık yatırımlarımızı da aksatmadık. Devrolan ve ödediğimiz borçlarla birlikte toplam yatırım miktarımız 1 milyar 424 milyon TL. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de 2 milyar 200 milyon TL yatırım ve 537 milyon TL de borç ile birlikte toplam 2 milyar 737 milyon TL yatırım hedefliyoruz” dedi.


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son oturumunun sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kurucu meclis üyelerine Muğla adına verdikleri hizmetlerin anısına plaket verdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:38
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