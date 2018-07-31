0553 313 94 23

'Kararları veren veliaht prens Muhammed bin Selman değil'

Suudi Kralı Selman’ın, veliaht prens oğlunu Filistin politikası konusunda uyardıktan sonra Trump'a “Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin planını destekleyemeyiz” dediği iddia edildi. Aynı zamanda bu konularda karar verici merci'in veliaht prens Muhammed bin Selman değil, Kral Selman olduğu belirtildi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:12
'Kararları veren veliaht prens Muhammed bin Selman değil'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in sözde başkenti olarak tanımasından ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den işgal altındaki kente taşımasından sonra bölge kan gölüne dönmüştü. Trump ve İsrail’in kanlı planına en büyük desteği veren isimlerden biri olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın babası Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından “Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş ol.” diye uyarıldığı öne sürüldü.

ABBAS’A GÜVENCE VERDİ

Bu iddianın ardından başka bir çarpıcı gelişme yaşandı. Reuters’in haberine göre, Suudi Kralı Selman'ın Trump’a “Yüzyılın anlaşmasını” kastederek “Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa bu planı destekleyemeyiz.” dediği iddia edildi. Selman'ın Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını da savunduğu ileri sürüldü. Kararını ABD'den üst düzey yetkililere bildiren Kral Selman, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Arap liderlere de bu yönde güvence verdi.

'KARARLARI O VERMİYOR'

Habere göre Riyad'daki üst düzey bir Arap diplomat, son aylarda ortalarda görünmeyen Veliaht Prens Selman’ın dış politika işlerinden el çektirildiğini belirterek, “Suudi Arabistan'da artık bu konuda karar mercii Veliaht Prens Muhammed değil, Kral Selman. ABD'nin hatası, bir ülkenin diğer tüm ülkelere ödün vermeleri için baskı yapabileceğini düşünmek oldu. Ama bu konuda baskı sökmez.” dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:12
  1. suudi arabistan
  2. kral Selman

YORUM YAZ

  • vatandaş vatandaş 1 sa önce
    Bunların hepside aynı.Hepside cehenneme kütük olur inşallah.
  • Hy-hyHy-hy37 dk önce
    Ha kel hasan,ha kör hasan....İkiside karabasan...Usa'nın,İsrailin kapatması....Kahpelikte nirvana yaptılar.
  • ihsanihsan1 sa önce
    hah şöle yola gel sen iit başkanı türkiye ile istişare etsene selman farz değilmi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
  1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
  2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
  3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
  4. Doların yine ateşi çıktı!
  5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
  6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
  7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
  8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
  9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
  10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
  11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
  12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
  13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
  14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
  15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
  16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
  17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
  18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
  19. Şimdi sıra tercihte
  20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!