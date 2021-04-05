Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk konuştu: Yarın 'Biz Hilafet de istiyoruz' derlerse şaşırmayın

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Son olarak Sahabe-i Kiram ile Efendimiz'in (SAV) eşi Hz. Aişe annemize dil uzatan, ardından da ülkesini terk ederek Almanya'ya yerleşen Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öztürk, paçavra Cumhuriyet'e konuştu. AK Parti iktidarını hedef alan Öztürk, "Yarın bir gün 'Biz hilafet de istiyoruz' derlerse şaşmayın." ifadesini kullandı.

Prof. Boynukalın'ı da hedef aldı

Paçavra Cumhuriyet'e konuşan Karar'ın İlahiyatçısı'nın hedefinde Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'da vardı. Boynukalın üzerinden AK Parti iktidarını suçlayan Öztürk, "Ayasofya imamına, 'Sen konuş' diyerek muhafazakâr, dindar İslamcı çevrelerin tabiri caizse içini coşturacak tweet’ler attırıyorlar." dedi.

'Tarikatların derdi devlete kene gibi yapışmak'

Ehl-i Sünnet tarikatlarla cemaatlere de dil uzatan Öztürk, şunları söyledi: "Tarikat ve cemaatlerin en son derdi din. Onların derdi, kolundan, bacağından, parmağından, etkili bir uzvundan devlete kene gibi yapışmak, devlet içinde devletçikler kurmak, bir iktidar hırsıyla oraya abanmak."

Efendimiz'in (SAV) elşi ile Sahabe-i Kiram'a dil uzatmıştı!

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) vefatından sonra sahabelerin koltuk savaşı yaşadığını iddia edecek kadar şirazeden çıkan Karar'ın İlahiyatçısı, şunları söylemişti:

"Din adına ne cinayetler, ne katliamlar, ne kötülükler, ne zulümler işlediğini herkes biliyor. Hz. Peygamber'in dizinin dibinde 20-30 senelik bir ömür geçir, bizzat vahiy ve Peygamber'in rehberliğinde yaşa, fakat daha onun cenazesi defnedilmeden koltuk kavgasına, hır güre başla... Sonra eskiye dayanan kabile asabiyetlerine rekabetine istinaden bir tarafta Peygamber eşi, öbür tarafında Peygamber damadı, Cemel Vakası patlak verdi. Peygamber'in vefatından 25 sene sonra Sahabe dediğimiz binlerce kişi birbirini kesti."

Ülkesini terk ederek Almanya'ya yerleşti

Ülkesini terk ederek Almanya'ya giden Öztürk, 'veda mesajı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim. Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya’daki tacizci Nurullah’a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim."