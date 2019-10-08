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Kararı duyurdular! 18 bin kişi işten çıkarılacak

Dünyanın en büyük bankaları arasında bulunan Almanya merkezli Deutsche Bank, 9 bini Almanya'da olmak üzeri, dünya genelinde 18 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 16:46
Kararı duyurdular! 18 bin kişi işten çıkarılacak

9 bini Almanya'da olmak üzeri, dünya genelinde 18 bin çalışanının işine son verecek olan Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing, işten çıkarmaların zorunlu bir durum olduğunu duyurdu.

Sewing, Deutsche Bank'ı daha yeni ve iyi banka yapabilmek için 'dönüşüm' çalışmalarını kapsayan yapısal değişiklik ve hizmette liderlik ile sürdürebilir büyüme hedeflediklerini belirtti.

2022 yılına kadar 25 milyar euro kar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sewing, bunun yayında bakanın dijitalleşmesine ise 13 milyar euro yatırım yapacaklarını söyledi.

Temmuz ayında Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen Christian Sewing bankada köklü değişiklikler yapacağını açıklamış, tasarruf ve dönüşüm çalışmalarına New York ve Londra ofislerini kapatarak başlamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:46
  1. Deutsche Bank
  2. Christian Sewing
  3. New York
  4. Londra

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