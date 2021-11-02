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Medya 'KARAR' yerli savunmada nerede duracağında kararsız!
Medya

'KARAR' yerli savunmada nerede duracağında kararsız!

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, bugün kaleme aldığı köşesinde Türkiye’nin yerli savunma sanayisindeki başarısına "aklınca" gölge düşürmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:25:00 -
'KARAR' yerli savunmada nerede duracağında kararsız!

 Yeni Akit/Ankara 

Türkiye 2002 yılından bu yana yerli ve milli silahlanmada büyük atılımlar gerçekleştirdi. 2000’li yılların başında savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı olan Türkiye, atılan adımlarla savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 70'ler seviyesine çıkarmayı başarmasına kulak tıkayan Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, kendi aklınca yerli savunma sanayi ile aklınca dalga geçti.

İşte o yazı

“Ama cihan yıkılsa Türk yılmaz! Bütün bu acı gerçeklere karşılık olarak “yerli savunma sanayi mitolojisi” üretildi. Biz iHA’larımızla SİHA’larımızla dünyayı fethederiz diye konuşanlar ve bunlara inananlar var. İnsansız hava araçlarının üretiminde ve kullanımında başarı sağladığımız doğru ama savunma sistemi bunlardan ibaret değil. Patriot, S-400, F35, F-16 gibi marka ve model isimlerinin konuşulup durmasının sebebi bu.”

“Yerli savunma sanayimiz dünyaya kafa tutuyor… ABD ve Avrupa bizden korkuyor… En büyük 10 ekonomi arasına girmek üzereyiz” falan diyorlar ya bunların gerçek olmasını ben bu hikayeleri milleti oyalamak için anlatıp duranlardan çok daha fazla arzu ederim. Ama ne yazık ki bu “dünya bizi kıskanıyor, dünya bizden korkuyor” retoriğini ciddiye almamızı imkansızlaştıran fiili gerçekler var karşımızda. En başta siyasi iktidarın gösterdiği çabalar. Ülkemizin cumhurbaşkanı ABD’nin Başkanı ile görüştü diye zil takıp oynayan, “Bakın gördünüz mü, görüştü işte” diye mutluluk naraları atan iktidar medyasının hepimize “milli gurur ve milli şuur” dersi veren haysiyetli tutumu mesela!”

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